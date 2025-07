Diputado Ibáñez (FA) desestima respaldo de ministro Marcel a Etcheberry y exige renuncia del director del SII

La mañana de este viernes, el diputado Diego Ibáñez (FA) puso una cuota más de presión desde el oficialismo a La Moneda en medio de las peticiones de renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry.

Esto, luego que se conociera que el exministro de Ricardo Lagos no pagó por un plazo de 9 años las contribuciones de una casa inscrita a su nombre y que se emplaza en un condominio cercano a la laguna de Aculeo, en Paine. Dicha construcción, además, no está regularizada.

En diálogo con radio Agricultura, el parlamentario frenteamplista desestimó el respaldo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le entregó a Etcheverry y exigió su renuncia. “Mantiene la confianza del Ejecutivo respecto de su cargo”, fue la defensa del jefe de la billetera fiscal.

“Yo creo que se tiene que ir. No creo que haya aquí algún matiz si es una persona que está a cargo de la fiscalización del cobro de impuestos, y no paga sus impuestos, se tiene que ir. Creo que no hay margen en eso“, remarcó el diputado.

En esa misma línea, el legislador oficialista y extimonel de Convergencia Social apuntó que el caso “está en investigación, entiendo que esa investigación va a durar un corto tiempo, y por lo dicho también por el propio municipio de Paine, que no corrigió su observación, yo creo que eso basta para pedirle la renuncia”.

-Lo que dijo Mario Marcel es que iba a estudiar unos antecedentes que le entregó el propio Etcheberry, una carpeta de 12 documentos que lo hacen creer que su explicación de que trató de regularizar su propiedad es plausible.