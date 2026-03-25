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    Política

    Diputado Leiva refuerza molestia por alza del combustible y acusa que anuncio sobre Bachelet habría sido para “desviar el foco”

    El jefe de bancada del PS aseguró que "había otras opciones" para mitigar los efectos del alza del petróleo. Respecto al retroceso en el respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU, apunto a que se trataría de "bombas de humo" que "afectan y dañan mucho".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Continúan las esquirlas tras el anuncio del gobierno de José Antonio Kast de subir el precio de la bencina y el diésel, a propósito de los efectos que ha tenido la guerra en Irán sobre el costo del petróleo.

    Desde la oposición han criticado fuertemente la medida, mientras que en La Moneda aseguran que se trata de una decisión “responsable” que “protegería” a los sectores vulnerables, considerando que no subirá el precio del transporte público en Santiago.

    En ese escenario, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, aseguró que esta alza “va a pegar bien en el fondo del bolsillo de las billeteras de las y los chilenos”.

    En diálogo con radio Duna, el parlamentario acusó al gobierno de no dimensionar “el impacto” que tendrá la medida.

    Con ello, aseguró que que, a su parecer, la decisión se trató de una “opción política” más que económica, considerando que habría voces del oficialismo que también cuestionaron la medida.

    “Cuando una persona de derecha, que tiene un sesgo ideológico, técnico, lo plantea de esa manera, la lectura que hacemos quienes participamos en política, es que efectivamente había otras opciones“, sostuvo.

    A la molestia por el alza del combustible se suma el descontento de la oposición por la decisión de Kast de quitar el apoyo para la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

    Para Leiva las “malas noticias” se estarían dando “una tras otra”.

    “Luego esta peor noticia para los chilenos (…) hace el anuncio de Bachelet". “Esto no es retail, no son promociones ni liquidaciones, sino que los temas tienen que asentarse”, sostuvo.

    El diputado apuntó a que esto sería una “maniobra meramente comunicacional”. “Cuando tiene el problema grave del Mepco, lanza esta otra problemática al aire, cosa de desviar el foco de atención”.

    “Estas bombas de humo son grandes y nos afectan y duelen mucho”, sostuvo.

    Más sobre:Raúl LeivaCombustibleMichelle Bachelet

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