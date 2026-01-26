Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

La reforma al sistema político impulsada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, finalmente se votará en particular en el mes de marzo, tras el receso legislativo y a pocos días de asumir los nuevos parlamentarios.

Así lo aseguró el diputado y presidente de la comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (Partido Radical), tras un acuerdo alcanzado entre la instancia que encabeza y el Ejecutivo, con miras a avanzar en la reforma que busca “promover la gobernabilidad”, reducir el discolaje parlamentario y fijar nuevas restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos.

En este marco, el gobierno le quitó la urgencia a la iniciativa y se comprometió a establecer una mesa de trabajo para avanzar en las modificaciones y conseguir su despacho a la Sala de la Cámara.

“Lo que se está haciendo es dar una discusión seria, que no es improvisada, a una reforma del sistema político que fortalece al sistema, pero que también hay que darle pluralismo y reglas claras a este tema”, indicó el diputado Oyarzo.

En ese sentido, detalló que “lo que hizo la ministra (Segpres) Macarena Lobos fue escuchar a los expertos, a la presidenta del Servel y a los diputados, y darnos un mes para una mesa de trabajo en la cual en marzo vamos a votar en particular , pero con acuerdos serios que mejoren el sistema. Lo que no logró el ministro Elizalde”.

Consultado respecto a las críticas desde sectores del oficialismo que afirman que el Ejecutivo habría “cedido” ante “partidos pymes”, el parlamentario sostuvo que “no lo vería así. Lo que veo es que si queremos hacer una reforma, luchar contra la fragmentación en los partidos políticos y dar gobernanza a Chile, hay que tramitarlo de forma seria y no a matacaballo cómo se estaba pidiendo ”.

“El Gobierno estaba pidiendo discusión inmediata, ya la retiró. Escuchó a los expertos, académicos, a la presidenta del Servel, y a las diputadas y diputados que creemos que esta discusión tiene que ser seria, trabajada, meditada y no a matacaballo, dar un proceso legislativo cómo corresponde y llegar a un acuerdo en marzo para despacharla”, agregó.

Asimismo, precisó que “obviamente que será antes del nuevo periodo. Lo vamos a tramitar en la primera semana de marzo, cuando yo esté en la presidencia de la comisión de Gobierno Interior. Lo vamos a despachar en estos tres días, pero con un trabajo previo de todo febrero”.

Finalmente, y ante el estrecho calendario para sesionar, el diputado Oyarzo reafirmó que la Comisión “va a sesionar lo necesario para sacar el proyecto de ley y despacharlo a Sala cómo corresponde”.