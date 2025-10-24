SUSCRÍBETE
Política

Diputado Sáez cuestiona acusación constitucional contra Pardow y acusa “interés electoral”

El jefe de banda del Frente Amplio, señaló que "han sido, creo yo, exitosos en instalar un relato asociado a eventuales responsabilidades del exministro, pero eso es distinto a tener un caso de acusación constitucional".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

El diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, cuestionó la posible acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio), apuntando a un “interés electoral” y que espera que se rechace en caso de ser presentada.

En conversación con Radio Duna, Sáez, señaló que "hasta el momento son anuncios que no se han concretado, y yo creo que no se ha concretado en gran parte porque lo que hay es que han sido, creo yo, exitosos en instalar un relato asociado a eventuales responsabilidades del exministro, pero eso es distinto a tener un caso de acusación constitucional".

De acuerdo a lo que agregó el diputado, “y como han presentado, creo que nueve antes, y todas han fracasado en esa primera instancia en la Cámara, yo creo que lo están pensando, y creo que las declaraciones, por ejemplo, de Evelyn Matthei a comienzos de la semana reflejan que hay una absoluta intencionalidad político-electoral detrás de esto”.

“Creo que hay que tener tranquilidad y no estar subiendo la fuerza a cualquier carro por un interés electoral, y lo digo a propósito de supuestos descuelgues de diputados o diputadas oficialistas”, añadió.

En caso de que sea presentada la acusación Sáez, apuntó que lo que corresponde es "tomarla, leerla, analizarla, consultarla con los equipos técnicos y tomar una decisión en consecuencia. Mi sospecha es que tal como en las acusaciones anteriores, acá no hay mérito".

Finalmente según apuntó el diputado, “lo que puede haber es una crítica política feroz y ajustada a cuál ha sido la realidad efectiva en materia energética en Chile, y eso se puede hacer a través de una comisión investigadora, se puede hacer a través de una sesión especial, se puede hacer incluso a través de una interpelación a las actuales autoridades, al actual ministro, y se pueden explicar las situaciones que han ocurrido en este último tiempo, pero de ahí a generar una situación como de violación de la Constitución y de las leyes, y sancionar a una persona por 5 años, parece que de los casos de Yasna Provoste y Harald Beyer no se ha aprendido tanto".

Dichos del presidente

En la ocasión, el diputado se refirió a las declaraciones del Presidente Boric, quien reprochó públicamente la masiva ausencia de legisladores a la Cámara el martes pasado, apuntando que “es parte del escrutinio público” al que están sujeto los parlamentarios.

De acuerdo a lo que señaló, “ese día había gente que no estaba trabajando y tendrán que darle explicaciones a sus electores, al país, y el Presidente de la República puede hacer ese llamado, como también cualquier ciudadano”.

“Yo creo que es parte del escrutinio público el que estamos sometidos y está bien que así sea”, añadió.

Además apuntó que "cuando ocurre un bochorno como el de la semana anterior, surgen varias preguntas, respecto al compromiso con el llevar adelante la labor parlamentaria en un contexto de campaña".

En la misma línea, el diputado abordó los cuestionamientos que han surgido al mandatario, por sus interpelaciones a candidatos, apuntando que “el Presidente de la República será Presidente de la República hasta el 11 de marzo del próximo año, y cuando tienes un candidato como José Antonio Kast, que está proponiendo recortes fiscales, primero a 6.000 millones, luego su encargado económico habla de 21.000 millones de dólares, ese es un cuestionamiento directo a la política fiscal que está llevando adelante el Presidente y su gobierno, y me parece que lo adecuado, lo responsable, es hacer un emplazamiento político a aquello y defender su política”.

