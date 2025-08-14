Diputados de la comisión de Educación condenan hechos de violencia en colegios y exigen medidas al gobierno

Durante esta mañana se registraron incidentes en el liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia. Foto: Aton Chile

Un grupo de diputados de oposición, miembros de la comisión de Educación de la Cámara Baja, salió esta tarde a condenar los hechos de violencia registrados la mañana de este miércoles en el exterior del liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, donde un estudiante resultó lesionado cuando intentaba lanzar una bomba molotov.

Al respecto, la diputada Marcia Raphael (RN) calificó como “absolutamente desafortunado y condenable” que un alumno resultara afectado al manipular un artefacto explosivo en el marco de disturbios.

“La violencia escolar no solo pone en peligro la integridad física de los estudiantes, sino que también crea un ambiente de inseguridad y miedo en el entorno educativo. Es fundamental que las autoridades dejen el sesgo ideológico y tomen las acciones correspondientes”.

Por su parte, la diputada Karen Medina (Ind.-DC) señaló que es “tremendamente lamentable ver a nuestros estudiantes hoy día como parte de hechos delictuales de violencia, tanto al interior de los establecimientos como fuera, provocándose daños a ellos mismos a través de estas bombas molotov o agrediendo a nuestros docentes, como fue el último caso”.

“Aquí necesitamos las medidas más drásticas, tanto por los reglamentos escolares como Carabineros, y el control que deben hacer a estos alumnos que hoy día están manipulando bombas molotov, obviamente, para provocar desórdenes públicos y terminan siendo heridos ellos mismos o provocando daño a otras personas”, añadió.

Finalmente, Stephan Schubert (Republicanos) criticó al gobierno del Presidente Gabriel Boric por, según afirmó, no aplicar la ley en este tipo de hechos.

“El año pasado, 30 alumnos de INBA quemados por una explosión de bombas molotov en el baño. Antes de ayer, un profesor de INBA rociado con parafina. Y hoy, un alumno de Lastarria quemado con una bomba molotov. ¿Todavía la vocera del gobierno cree que hay que verlo con calma, hay que analizar la situación? Aquí se requiere un Ejecutivo que tome la delantera, que vele para que la violencia al interior de los establecimientos termine, que tome medidas, que establezca políticas públicas, que haga aplicar la ley, que sanciona a los responsables”

“Aquí siempre se ha hablado de que hay adultos responsables, fuertemente politizados, que instrumentalizan a los menores. ¿Dónde está la autoridad del Ministerio de Educación y de este gobierno? Esperamos que dejen de tener discursos y empiecen a aplicar las normas y a sancionar para volver a tener en los establecimientos educacionales un lugar seguro donde podamos enviar a nuestros hijos”, cerró.