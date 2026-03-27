SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputados de oposición van a La Moneda para entregar carta a Kast en que piden que retire por decreto alza de los combustibles

    Este jueves se concretó un alza de poco más de $370 pesos para el litro de gasolina y de $580 para el diesel, esto tras una decisión del Ejecutivo, que incluye en respuesta una serie de medidas de mitigación.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Helen Mora
    Bancada PC

    Un grupo de diputados de la oposición se presentaron la mañana de este viernes en La Moneda para entregar una misiva al Presidente José Antonio Kast en que solicitan que retire vía decreto la determinación de subir los combustibles.

    En la carta, los diputados expresaron su preocupación frente a esta situación. “El alza en los combustibles se transmite a toda la cadena de bienes y servicios, encareciendo los costos logísticos, de producción y de distribución. De este modo, su efecto se multiplica transversalmente en la economía”, explican.

    A lo que agregan: "En consecuencia, dicha alza ejerce una presión significativa sobre la inflación. El aumento en los costos de transporte y operación se traduce rápidamente en mayores precios al consumidor, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos y debilitando el poder adquisitivo de la población en su conjunto".

    Para los diputados, resulta una “imposibilidad práctica” que se puedan gestar medidas de mitigación que finalmente cubran “la totalidad de los impactos derivados de esta alza, como tampoco abarcar a todos los sectores afectados”.

    “Resulta evidente que la fuerte alza en el precio de los combustibles, la mayor en 46 años, impacta negativamente en la calidad de vida de las personas, reduciendo drásticamente sus ingresos y provocando angustia e incertidumbre”, enfatizan.

    Aunque remarcan que la situación deriva del conflicto internacional entre Estados Unidos e Israel contra Irán, también consideran que “es responsabilidad del Gobierno de Chile adoptar decisiones que no impliquen trasladar los costos de una agresión militar a las personas”.

    “Tomando en cuenta que la histórica alza en el precio de los combustibles se estableció a través de decretos, solicitamos respetuosamente a S.E. que considere revertir la medida por la misma vía, dictando los correspondientes decretos”, señalan.

    A lo que concluyen: “Ello permitirá explorar otros mecanismos para enfrentar el incremento internacional del precio de los combustibles, sin exigir un sacrificio a la gran mayoría de los chilenos y chilenas que viven de su trabajo”.

    La misiva está firmada por los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Gael Yeomans (FA), Daniela Serrano (PC) y Boris Barrera (PC).

    “Ha existido una improvisación por parte de este gobierno”

    “Lo que pedimos en esta carta es que el presidente Kast pueda revertir el bencinazo y pueda revertir esta medida tan gravosa, tan dañina para las familias chilenas”, explicó esta jornada el diputado Luis Cuello (PC).

    Por su parte, Juan Santana (PS) criticó que se haya tomado esta determinación de aplicar el alza con un decreto y sin consultar al parlamento.

    “Hemos venido de forma transversal un grupo de parlamentarios a solicitarle que a través de esa misma vía el presidente retrotraiga esa injusta decisión que, insisto, no pasó por el parlamento no tuvo una discusión democrática para que aquellos representantes que fueron electos por parte de la población se pronunciarán respecto a esto”, explicó.

    Para Boris Barrera (PC), el alza de los combustibles “es un plan, una estrategia comunicacional justamente para justificar el recorte en los ingresos fiscales que van a haber con la reforma tributaria”.

    “Su mismo sector se ha dado cuenta de que se equivocaron. Le están dando ideas de bolsillo de emergencia, electrónico de emergencia y otras cosas más, el IFE, cuando la solución está en revertir estos decretos que son los que le venimos a pedir ahora para amortiguar el precio de los combustibles y ahí se soluciona todo el problema”, agregó.

    Mientras tanto, la jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, señaló que “ha existido una improvisación por parte de este gobierno”.

    En ese sentido, señaló que desde el gobierno todavía no les han aclarado una serie de medidas complementarias para responder al alza de los combustibles.

    “Queremos evidenciar que el único responsable acá del alza de los combustibles es el Presidente de la República. Por eso le estamos haciendo un llamado, y también una oportunidad, y les exigimos que lo pueda revertir vía decreto. No es solamente la responsabilidad del Congreso en amortiguar, por ejemplo, algunas iniciativas, que todavía desconocemos, sino que la decisión está en él”, explicó la diputada.

    Finalmente, Gael Yeomans (FA) señaló que “acá tiene que entrar el sentido común en La Moneda. Tiene que entrar en los oídos del Presidente de la República que es el mayor responsable. Primero de tener estabilidad en su país, de tener seguridad alimentaria, de tener seguridad económica. Es una seguridad que necesita la ciudadanía para poder vivir el día a día. Eso es lo que estamos apelando, al sentido común”.

    Más sobre:La MonedaPCFrente AmplioAlza combustiblesDaniela SerranoLuis CuelloJuan SantanaGael YeomansBoris Barrera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Balance del primer mes de la guerra en Irán: caos en las bolsas y el petróleo daña las perspectivas para la economía mundial

    Estudiante da muerte con arma blanca a profesora de colegio en Calama

    FACH se une a conmemoración del Día Púrpura e ilumina el Centro Espacial Nacional para concientizar sobre la epilepsia

    “Un ardid tendiente a engañar”: AFP Capital acusa millonario fraude de agentes de venta con cinco querellas

    “Hay algunos que intentan reivindicar la inseguridad irracional”: Kast por manifestaciones

    ¿Y la venta de Transbank? El mensaje de los máximos ejecutivos del Banco de Chile sobre el proceso

    Lo más leído

    1.
    Alvarado responde cuestionamientos de Núñez sobre manejo comunicacional: “Este es un gobierno que no se desordena”

    Alvarado responde cuestionamientos de Núñez sobre manejo comunicacional: “Este es un gobierno que no se desordena”

    2.
    Congreso aprueba ley de combustibles en tensa jornada y gobierno apuesta a que entre en vigencia esta semana

    Congreso aprueba ley de combustibles en tensa jornada y gobierno apuesta a que entre en vigencia esta semana

    3.
    Polémica por referencia a “los pantalones” del timonel de la Cámara desata furia del FA y activa posible censura

    Polémica por referencia a “los pantalones” del timonel de la Cámara desata furia del FA y activa posible censura

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del jueves 26 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 26 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Se confirman dos fechas de BTS en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Se confirman dos fechas de BTS en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Temblor hoy, viernes 27 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 27 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estudiante da muerte con arma blanca a profesora de colegio en Calama
    Chile

    Estudiante da muerte con arma blanca a profesora de colegio en Calama

    Rating del jueves 26 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    FACH se une a conmemoración del Día Púrpura e ilumina el Centro Espacial Nacional para concientizar sobre la epilepsia

    Balance del primer mes de la guerra en Irán: caos en las bolsas y el petróleo daña las perspectivas para la economía mundial
    Negocios

    Balance del primer mes de la guerra en Irán: caos en las bolsas y el petróleo daña las perspectivas para la economía mundial

    “Un ardid tendiente a engañar”: AFP Capital acusa millonario fraude de agentes de venta con cinco querellas

    Las estimaciones de Indisa sobre las pérdidas de Clínica Las Condes en 2025

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina
    Tendencias

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio

    En Argentina se burlan de la Roja tras el triunfo frente a Cabo Verde
    El Deportivo

    En Argentina se burlan de la Roja tras el triunfo frente a Cabo Verde

    Presente auspicioso: la histórica marca de la Generación Dorada que iguala la Roja de Nicolás Córdova

    La fuerte autocrítica de Nicolás Córdova tras la victoria de la Roja frente a Cabo Verde

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas
    Cultura y entretención

    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas

    Anoushka Shankar: “En mi familia están muy emocionados con las películas de los Beatles y con la de George Harrison”

    Soda Stereo asombra en Chile con un Gustavo Cerati virtual en un show que apela a la emoción

    Asia y Oceanía adoptan medidas de austeridad energética mientras grave de combustible obliga a Filipinas a declarar una emergencia nacional
    Mundo

    Asia y Oceanía adoptan medidas de austeridad energética mientras grave de combustible obliga a Filipinas a declarar una emergencia nacional

    Senado de EE.UU. aprueba financiar el Departamento de Seguridad Nacional, con excepción del ICE y la Patrulla Fronteriza

    Reportan la desaparición en el Caribe de dos embarcaciones mexicanas que llevaban ayuda a Cuba

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha