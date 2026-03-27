Diputados de oposición van a La Moneda para entregar carta a Kast en que piden que retire por decreto alza de los combustibles

Un grupo de diputados de la oposición se presentaron la mañana de este viernes en La Moneda para entregar una misiva al Presidente José Antonio Kast en que solicitan que retire vía decreto la determinación de subir los combustibles.

En la carta, los diputados expresaron su preocupación frente a esta situación. “El alza en los combustibles se transmite a toda la cadena de bienes y servicios, encareciendo los costos logísticos, de producción y de distribución. De este modo, su efecto se multiplica transversalmente en la economía”, explican.

A lo que agregan: "En consecuencia, dicha alza ejerce una presión significativa sobre la inflación. El aumento en los costos de transporte y operación se traduce rápidamente en mayores precios al consumidor, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos y debilitando el poder adquisitivo de la población en su conjunto".

Para los diputados, resulta una “imposibilidad práctica” que se puedan gestar medidas de mitigación que finalmente cubran “la totalidad de los impactos derivados de esta alza, como tampoco abarcar a todos los sectores afectados”.

“Resulta evidente que la fuerte alza en el precio de los combustibles, la mayor en 46 años, impacta negativamente en la calidad de vida de las personas, reduciendo drásticamente sus ingresos y provocando angustia e incertidumbre”, enfatizan.

Aunque remarcan que la situación deriva del conflicto internacional entre Estados Unidos e Israel contra Irán, también consideran que “es responsabilidad del Gobierno de Chile adoptar decisiones que no impliquen trasladar los costos de una agresión militar a las personas”.

“Tomando en cuenta que la histórica alza en el precio de los combustibles se estableció a través de decretos, solicitamos respetuosamente a S.E. que considere revertir la medida por la misma vía, dictando los correspondientes decretos”, señalan.

A lo que concluyen: “Ello permitirá explorar otros mecanismos para enfrentar el incremento internacional del precio de los combustibles, sin exigir un sacrificio a la gran mayoría de los chilenos y chilenas que viven de su trabajo”.

La misiva está firmada por los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Gael Yeomans (FA), Daniela Serrano (PC) y Boris Barrera (PC).

“Ha existido una improvisación por parte de este gobierno”

“Lo que pedimos en esta carta es que el presidente Kast pueda revertir el bencinazo y pueda revertir esta medida tan gravosa, tan dañina para las familias chilenas”, explicó esta jornada el diputado Luis Cuello (PC).

Por su parte, Juan Santana (PS) criticó que se haya tomado esta determinación de aplicar el alza con un decreto y sin consultar al parlamento.

“Hemos venido de forma transversal un grupo de parlamentarios a solicitarle que a través de esa misma vía el presidente retrotraiga esa injusta decisión que, insisto, no pasó por el parlamento no tuvo una discusión democrática para que aquellos representantes que fueron electos por parte de la población se pronunciarán respecto a esto”, explicó.

Para Boris Barrera (PC), el alza de los combustibles “es un plan, una estrategia comunicacional justamente para justificar el recorte en los ingresos fiscales que van a haber con la reforma tributaria”.

“Su mismo sector se ha dado cuenta de que se equivocaron. Le están dando ideas de bolsillo de emergencia, electrónico de emergencia y otras cosas más, el IFE, cuando la solución está en revertir estos decretos que son los que le venimos a pedir ahora para amortiguar el precio de los combustibles y ahí se soluciona todo el problema”, agregó.

Mientras tanto, la jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, señaló que “ha existido una improvisación por parte de este gobierno”.

En ese sentido, señaló que desde el gobierno todavía no les han aclarado una serie de medidas complementarias para responder al alza de los combustibles.

“Queremos evidenciar que el único responsable acá del alza de los combustibles es el Presidente de la República. Por eso le estamos haciendo un llamado, y también una oportunidad, y les exigimos que lo pueda revertir vía decreto. No es solamente la responsabilidad del Congreso en amortiguar, por ejemplo, algunas iniciativas, que todavía desconocemos, sino que la decisión está en él”, explicó la diputada.

Finalmente, Gael Yeomans (FA) señaló que “acá tiene que entrar el sentido común en La Moneda. Tiene que entrar en los oídos del Presidente de la República que es el mayor responsable. Primero de tener estabilidad en su país, de tener seguridad alimentaria, de tener seguridad económica. Es una seguridad que necesita la ciudadanía para poder vivir el día a día. Eso es lo que estamos apelando, al sentido común”.