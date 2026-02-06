Dónde, cuándo, y a qué hora presentará José Antonio Kast a sus subsecretarios

A las 13.00 horas de este sábado , finalmente el presidente electo, José Antonio Kast, presentará a su equipo de subsecretarios y delegados regionales.

De acuerdo con la Oficina del Presidente Electo (OPE), el futuro mandatario realizará el anuncio en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, emplazado en Av. Manquehue Norte, en la comuna de Las Condes.

Así, tras dos postergaciones, Kast dará a conocer los nombres de quienes conformarán la “segunda línea” de futura administración.

A menos de 24 horas del anuncio, pese a algunos cambios de última hora, en la OPE afirman que mientras la nómina para las autoridades regionales ya está cerrada, para las subsecretarías aún quedan algunos nombres pendientes.

Hasta el momento, de los 40 nombramientos son varios los que en el entorno de Kast ya dan por confirmados. El listado, mantiene el mismo diseño con el que se conformó el gabinete ministerial, en el que se privilegió un perfil independiente y más técnico, por sobre la representación de los partidos.