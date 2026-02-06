SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Quiénes son los subsecretarios de Kast

    A menos de 24 horas de que el presidente electo informe quiénes asumirán los denominados cargos de segunda línea de su administración, aún resta definir algunos de los 40 nombres que llegarán a las subsecretarías.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    El Presidente Electo Jose Antonio Kast. Diego Martin

    Este sábado al mediodía y tras dos postergaciones, José Antonio Kast dará a conocer los nombres de quienes asumirán como delegados presidenciales y subsecretarios en su futura administración.

    A menos de 24 horas del anuncio, pese a algunos cambios de última hora, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) afirman que mientras la nómina para las autoridades regionales ya está cerrada, para las subsecretarías aún quedan algunos nombres pendientes.

    Eso sí, hasta el momento, de los 40 nombramientos son varios los que en el entorno de Kast ya dan por confirmados. El listado, mantiene el mismo diseño con el que se conformó el gabinete ministerial, en el que se privilegió un perfil independiente y más técnico, por sobre la representación de los partidos.

    Entre los confirmados, por ejemplo, está el abogado Máximo Pávez (UDI), quien asumirá en la subsecretaría de Interior; el exconsejero constitucional, Sebastián Figueroa (republicano), quien hará lo propio en Desarrollo Regional; la cientista político Constanza Castillo (RN), en la Segpres; y José Francisco Lagos en Segegob.

    La futura subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo (RN).

    Fuera de los ministerios más políticos, en las reparticiones sectoriales también hay algunos nombres que se dan por confirmados en la OPE.

    Por ejemplo, una de las áreas clave donde no debería haber sorpresas es en la caretra de Seguridad. Allí, acompañando a la futura ministra Trinidad Steinert, quienes corren con ventaja para asumir como subscretarios son el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) en Seguridad y la exfiscal Ana Victoria Quintana en Prevención del Delito. De hecho, esta semana la abogada congeló su militancia en el Partido Nacional Libertario (PNL) para llegar al cargo.

    En Salud también hay nombres confirmados. Por ejemplo, quien se perfila para la subsecretaría de Salud Pública es Alejandra Pizarro, doctora especialista en salud pública y exjefa de Epidemiología del Minsal durante la pandemia del Covid-19.

    En Redes Asitenciales, en tanto, aunque en un inicio quien se esperaba asumiera el cargo era el dermatólogo Héctor Fuenzalida, quien hoy corre con ventaja para el anuncio de esta sábado es Julio Montt, actual director del Hospital Luis Tisné de Peñalolén y quien ya ocupó el puesto durante la primera administración de Michelle Bachelet.

    El nombre del hematólogo Alejandro Berkovits, quien fue vocero de Kast en los debates especializados en salud, también ha sonado para el cargo en Redes Asistenciales.

    Trabajo es otro de los ministerios que ya cuenta con sus subsecretarios. Mientras que en Previsión Social asumirá la economista y directora de Evidencia de Pivotes, Elisa Cabezón, quien se hará cargo de la subsecretaría de Trabajo es el abogado Gustavo Rosende.

    La futura autoridad ya cuenta con experiencia en la repartición después de que entre 2018 y 2022 se desempeñara como jefe de gabinete del exsubsecretario Fernando Arab.

    En la cartera de Justicia también ya está definido quienes asumirán en las subsecretarías. Mientras que el exconsejero contitucional y vicepresidente del Partido Republicano, Luis Silva, lo hará en Justicia, quien llegará a Derechos Humanos será el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado.

    25/08/2023 LUIS SILVA, CONSEJERO CONSTITUCIONAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    En Educación, junto a la futura ministra María Paz Arzola, estarán el geógrafo Daniel Rodríguez en la Subsecretaría de Educación, quien fue jefe de asesores de la exjefa de la cartera Marcela Cubillos durante el segundo gobierno de Piñera; la ingeniera comercial María Cristina Tupper en Educación Parvularia; y el administrador público y excandidato a gobernador y diputado por la Región del Biobío, Fernando Peña (republicano), en Educación Superior.

    Las subsecretarías del Ministerio de Defensa también están practicamente cerradas. Se trata del vicealmirante (r) Rodrigo Álvarez, quien pasó a retiro en 2021 y asumirá como subsecretario de Defensa, y el general (r) Óscar Bustos, quien hará lo propio en la repartición de Fuerzas Armadas.

    Por otro lado, en Relaciones Exteriores, en tanto, es donde transmiten han habido algunos ajustes. Hasta hace poco, Raúl Sanhueza, quien durante el segundo gobierno de Piñera se desempeñó como director general de Asuntos Consulares y de Inmigración, corría con fuerza para llegar a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, según transmiten en el sector, su nombre se habría caído.

    La constructora civil y gerente general de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), Paula Estévez, en tanto, llegaría a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

    A esas figuras también se suman el del ingeniero civil Hugo Briones en Energía, cargo que en todo caso aún no estaría cerrado y para el que suena también el exsubsecretario de esa cartera Francisco López; el abogado Nicolás Balmaceda en Obras Públicas; Alicia Gallardo en Pesca, cargo que ya desempeñó en el segundo gobierno de Piñera; y Juan Carlos González (Evópoli) en Trasportes.

    Como subsecretario de Deporte, en tanto, el principal aspirante es Andrés Otero. El periodista, quien ya ocupó el puesto en la segunda administración de Piñera, se ha dejado ver en varias ocasiones en la OPE junto a la futura ministra de la cartera, Natalia Duco.

    Otro personado que se da por confirmado es el de la abogada y especialista en protección de datos Romina Garrido, en la subsecretaría de Telecomunicaciones. La exasesora legislativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el gobierno Piñera también se ha visto varias veces en la “Moneda chica”.

    Para ese cargo, tambien estuvo sobre la mesa al abogado Alberto Jara.

