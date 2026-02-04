SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pese a que el próximo viernes la Oficina del Presidente Electo (OPE) anunciaría los nombres de quienes encabezarán las subsecretarías, el vicealmirante (R) Rodrigo Álvarez asumiría como subsecretario de Defensa, mientras que la repartición de Fuerzas Armadas sería encabezada por el general (R) Óscar Bustos.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega

    Este viernes la Oficina del Presidente Electo (OPE) anunciaría los 40 subsecretarios que integrarán el gobierno del futuro Mandatario José Antonio Kast. Si bien los nombres de esas autoridades hasta ahora se han mantenido en reserva, ya hay fichajes en curso.

    Ese es el caso de las subsecretarías de Defensa y de las Fuerzas Armadas, subsecretarios que acompañarán en el Ejecutivo al futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, quien por estos días -según fuentes de La Tercera- se encuentra definiendo y afinando su gabinete.

    Hasta ahora, señalan fuentes de la OPE, existen dos nombres que toman fuerza para asumir las reparticiones de la cartera de Defensa, en ambos casos se trata de generales en retiro. En particular, la subsecretaría de Defensa sería asumida por el vicealmirante (R) Rodrigo Álvarez, quien pasó a retiro de la Armada el 2021. En el caso de la subsecretaría de las FF.AA., dicho organismo será encabezado por el general (R), Óscar Bustos, quien se retiró el 2017 del Ejército.

    Pese a que aún no son ratificados en su cargo, la designación de las subsecretarías, explican conocedores de la situación, siempre se sigue con atención en las FF.AA., más aún cuando un funcionario en retiro podría asumir la dirección civil de dichas instituciones.

    De la Armada a Defensa

    El nombre del vicealmirante (R) Álvarez es más que conocido al interior de la Armada. El oficial en retiro llegó a los máximos cargos al interior de la institución marítima, incluso su nombre sonó para asumir como comandante en Jefe el 2021, año en el que finalmente no asumió dicho cargo y pasó a retiro.

    Álvarez cuenta con una reconocida trayectoria uniformada. Tras graduarse de la Escuela Naval en 1981, el vicealmirante (R) ocupó destacados roles en la institución, fue académico en la escuela e instructor en los destructores Capitán Prat y Blanco Encalada, integró el buque Almirante Uribe y la fragata Almirante Latorre, así como también integró el comando de Entrenamiento de Flota y en el Estado Mayor de la Flota como director.

    DIRECOM

    En tierra, también encabezó como jefe de proyecto en la Dirección de Programación, Investigación y Desarrollo de la Armada, así como también presidente de la Escuela de Guerra. Además de aquello, estuvo de misión naval en Estados Unidos y en la embajada de Chile en Israel, así como inspector técnico en Países Bajos en la compra de fragatas por parte de la Armada a ese país.

    Además de dirigir zonas navales, el 2016 fue nombrado como vicepresidente del Estado Mayor Conjunto (EMCO), organismo que agrupa a las tres FF.AA.. Dos años después, asumió como jefe del EMCO, cargo del que se esperaba pasara a comandar la Armada, sin embargo fue llamado a retiro el 2021.

    Cinco años después, Álvarez asoma como una de las cartas para dirigir la subsecretaría de Defensa y reemplazar a Ricardo Montero (PS).

    Un general de Ejército para las FF.AA.

    Quien también cuenta con una vasta carrera militar es el general (R), Óscar Bustos, quien sería el sucesor del actual subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC).

    Bustos se graduó de la Escuela Militar con la especialidad de caballería blindada y desde el 2002 fue ascendido como oficial en diferentes especialidades de Estado Mayor y Combate Especial, además de desempeñarse como profesor militar en la escuela y en la academia del Ejército.

    El 2012, fue designado como comandante de Salud en el Ejército, momento en el que comenzó a integrar el Alto Mando de la institución. Dos años después de pasar a los más altos cargos en la institución castrense, Bustos, asumió como comandante de Industria Militar e Ingeniería, donde estuvo hasta el 2017. Ese año, su nombre estuvo entre quienes sonaban para suceder al comandante en Jefe Humberto Oviedo, lo que finalmente no se concretó y en esa ocasión se nombró a Ricardo Martínez.

    Imagen: UBO.

    El 2018, el ahora oficial en retiro, asumió como jefe de la división de Desarrollo Tecnológico e Industria en la subsecretaría de Defensa, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Después de aquello, el 2022, se integró como integrante del Consejo Universitario de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), cargo que aún mantiene.

    Actualmente también se desempeña como asesor estratégico del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del Ejército, así como también integra el consejo directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

