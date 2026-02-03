SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    La hora de las definiciones: los nombres que se pulen para las subsecretarías del Minsal de Chomali

    Aunque la presentación oficial se concretará este viernes, en la OPE ya existen definiciones avanzadas, como la persona que asumirá en Salud Pública. Distinto es el escenario en Redes Asistenciales: si bien hay una carta sobre la mesa, la presión de los partidos de Chile Vamos mantiene esa decisión abierta.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Definir quiénes acompañarán a la próxima ministra de Salud, May Chomali, no ha sido tarea fácil: aún están pendientes los nombres de quienes dirigirán las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales.

    Aunque el anuncio formal del listado completo de subsecretarios está previsto para este viernes, aún quedan algunas dudas. Según fuentes del próximo gobierno, esas decisiones se cerrarán este miércoles, independientemente de que se hagan públicas días después. Y ahí el Minsal ha sido una tarea no menor.

    Eso sí, ya hay algunas decisiones tomadas al interior de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

    De no mediar complicaciones, en la Subsecretaría de Salud Pública aterrizará Alejandra Pizarro, doctora especialista en salud pública y magíster en epidemiología de la Universidad Católica. Tuvo un rol importante en la pandemia, llegando a ser jefa de Epidemiología del Minsal de Piñera II. Durante esa época apareció en varios puntos Covid-19 al lado de las autoridades de esa administración. Hoy trabaja en Ginebra como agregada de Salud ante la OMS. Sin embargo, su etapa en ese puesto se encuentra en su tramo final.

    Decidir quién va a llegar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha sido más complejo. En un principio, la carta elegida era Héctor Fuenzalida, médico con especialidad en dermatología. Gran parte de su carrera ha estado enfocada en el cáncer. Además, contaba con trayectoria en el ministerio: durante el segundo gobierno de Piñera fue jefe de la División de Gestión de la Red Asistencial (Digera). Además, es cercano a Luis Castillo, exsubsecretario de Redes y uno de los nombres que fue sondeado para encabezar el nuevo Ministerio de Salud y que ha sido consultado por su opinión.

    Sin embargo, eso no ha sido suficiente para sostener la decisión.

    Ahora las próximas autoridades presidenciales tienen sus ojos puestos en Julio Montt, actual director del Hospital Luis Tisné, ubicado en Peñalolén.

    Cuenta con una larga trayectoria: también fue director del Hospital Luis Calvo Mackenna en los 90, década en la que también se desempeñó como director del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y como jefe del departamento contralor del organismo. Y entre los cargos que más destaca está ya haber ocupado el puesto de subsecretario de Redes durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

    Es precisamente ese antecedente el que ha generado inquietud en Chile Vamos y el Partido Republicano, donde se mantienen en alerta y a la espera de que los próximos nombramientos de José Antonio Kast reflejen un equilibrio político en la futura administración.

    El tema se ha transformado en una verdadera “olla a presión”, comentan en el sector, debido al malestar que se ha ido acumulando entre las colectividades, las que advierten que esta designación podría implicar un giro del ministerio hacia posiciones más cercanas a la izquierda.

    Aunque por ahora circulan pocos nombres, hay quienes aseguran que un Plan B es Alejandro Berkovits, hematólogo y quien fue vocero de José Antonio Kast en los debates especializados en salud.

    Esta subdivisión del Ministerio de Salud tendrá a su cargo abordar uno de los principales nudos del sistema: las listas de espera. Según el último balance disponible, al 30 de septiembre de 2025 los registros alcanzaron su nivel más alto. En ese momento, 2.134.364 personas esperaban una consulta nueva de especialidad —lo que equivale a 2.576.371 prestaciones, considerando que una persona puede requerir más de una atención—, mientras que 365.118 pacientes aguardaban por una cirugía, correspondientes a 417.561 intervenciones pendientes.

    Pero, además, Redes Asistenciales concentra otros flancos sensibles de la gestión sanitaria, la infraestructura hospitalaria, las definiciones sobre el financiamiento de la atención primaria de salud y la relación con los gremios del sector.

