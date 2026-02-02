Kast inicia este lunes gira por Europa y afina detalles de nominaciones de subsecretarios y delegados

A primera hora de este lunes, el presidente electo, José Antonio Kast, partirá rumbo a Viña del Mar. Lo hará acompañado del próximo titular de Vivienda, Iván Poduje, y con el objetivo de visitar a víctimas de los incendios que afectaron la zona.

El despliegue lo hará luego de las críticas que lanzó Poduje a la actual administración de Gabriel Boric por la reconstrucción en las áreas que se han visto perjudicadas por este tipo de catástrofres.

Más tarde, cerca de las 13.00, partirá rumbo a Bruselas, Bélgica, acompañado de su esposa, Pía Adriasola; su jefa de gabinete, Catalina Ugarte, y su asesor Cristián Valenzuela. A ese país arribará cerca de las 11.00. Durante la tarde, participará en un Foro en el Parlamento Europeo y tiene reuniones con las bancadas de eurodiputados de ECR y Patriot. Pasadas las 17.30, será su intervención en el “VII foro del Transatlantic Summit”.

Ese día pasará la noche en Bruselas, mientras que el miércoles, a primera hora, viajará rumbo a Budapest, lugar donde se reunirá con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. Ambos tendrán un almuerzo de trabajo.

Desde el día en que fue electo, Kast se ha caracterizado por apuntar a un despliegue internacional intenso. Su primer destino fue Argentina, seguido por visitas a Ecuador y Perú, países donde se reunió con sus principales líderes. Esta última semana inició una gira por Centroamérica, instancia en la que estuvo en República Dominicana, Panamá y El Salvador, periplo que finalizó con un recorrido de Kast y sus ministros por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

En su gira por Europa, en tanto, Kast se hospedará en Budapest y el jueves en la mañana se trasladará hasta Roma, Italia. Ahí tendrá un encuentro con Giorgia Meloni y otras autoridades italianas.

Finalizado esos encuentros, el mandatario electo regresará el jueves a Santiago y llegará el viernes cerca de las 9.00 de la mañana. En el país, Kast retomará su agenda nacional y deberá resolver uno de los principales nudos pendientes: la nominación de sus subsecretarios y delegados en medio de la presión de los partidos para que exista mayor equilibrio político en sus equipos.

El jueves pasado el presidente electo y su equipo -en medio de su viaje por Centroamérica- resolvieron postergar su agenda en Chile y no anunciar las subsecretarías y delegaciones presidenciales.

Presión en partidos

En los partidos de Chile Vamos y en republicanos se mantienen en alerta y a la espera de que los próximos nombramientos de Kast reflejen un equilibrio político en la futura administración.

El tema se ha transformado en una olla a presión, comentan en el sector, debido a que se ha ido acumulado malestar entre las colectividades.

El anuncio está estipulado que se haga este viernes, al regreso de la gira de Kast. Hasta ahora, el diseño contemplaba que se informe a través de un comunicado, sin embargo, algunos en el equipo de Kast transmiten que puede terminar realizándose un punto de prensa.

Respecto de las 16 nominaciones de delegados presidenciales, hay varios que se han ido confirmando en privado, lo que ha generado inquietud y molestia en Chile Vamos debido a la alta presencia de republicanos por sobre los otros partidos que apoyan a Kast.

Dentro de los nombres que se han ido cerrando están: Sofía Cid (republicana) en Atacama; Diego Sepúlveda (republicano) en Ñuble; Germán Codina (ex-RN) en la Región Metropolitana; Julio Anativia (RN) en Biobío; Cristián Palma (republicano) en Los Lagos, entre otros.

La coalición ha recalcado en distintas ocasiones la necesidad de que la próxima nómina refleje un equilibrio político. El secretario general de Evópoli y diputado, Jorge Guzmán, señaló en las últimas horas que “como partido, esperamos contar con una mayor participación en los equipos de subsecretarios y delegaciones presidenciales. Creemos que tenemos mucho que aportar al futuro gobierno”.

En la misma línea, desde la UDI, Felipe Donoso sostuvo que “los gobiernos no pueden vivir de individualidades o de un solo partido, sino que deben tener un equipo grande, capaz de enfrentar los momentos difíciles”.

En tanto, el diputado RN Frank Sauerbaum planteó que tras la conformación del gabinete ministerial, “se espera que en las subsecretarías, seremis y otros cargos, haya una presencia mucho más notable de los partidos”.

No obstante, subrayó que el proceso de nombramiento actual corresponde a menos del diez por ciento del total de cargos, “no nos preocupa tanto, la verdad (...) los partidos van a tener un rol y el presidente sabrá aprovechar la experiencia que existe tras los dos gobiernos del presidente Piñera”.