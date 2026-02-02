SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast inicia este lunes gira por Europa y afina detalles de nominaciones de subsecretarios y delegados

    Antes de partir rumbo a Bruselas, Budapest y Roma, el presidente electo se trasladará esta mañana a Viña del Mar para visitar a víctimas de los incendios de la zona. Lo hará acompañado del futuro titular de Vivienda, Iván Poduje. Luego emprenderá un nuevo viaje al exterior junto a su esposa, Pía Adriasola; su jefa de gabinete, Catalina Ugarte, y el asesor Cristián Valenzuela. A su regreso se espera que informe, en medio de la presión de los partidos, cuáles serán las otras autoridades que lo acompañarán en su gobierno.

    Por 
    Josefa Sciammaro

    A primera hora de este lunes, el presidente electo, José Antonio Kast, partirá rumbo a Viña del Mar. Lo hará acompañado del próximo titular de Vivienda, Iván Poduje, y con el objetivo de visitar a víctimas de los incendios que afectaron la zona.

    El despliegue lo hará luego de las críticas que lanzó Poduje a la actual administración de Gabriel Boric por la reconstrucción en las áreas que se han visto perjudicadas por este tipo de catástrofres.

    Más tarde, cerca de las 13.00, partirá rumbo a Bruselas, Bélgica, acompañado de su esposa, Pía Adriasola; su jefa de gabinete, Catalina Ugarte, y su asesor Cristián Valenzuela. A ese país arribará cerca de las 11.00. Durante la tarde, participará en un Foro en el Parlamento Europeo y tiene reuniones con las bancadas de eurodiputados de ECR y Patriot. Pasadas las 17.30, será su intervención en el “VII foro del Transatlantic Summit”.

    Ese día pasará la noche en Bruselas, mientras que el miércoles, a primera hora, viajará rumbo a Budapest, lugar donde se reunirá con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. Ambos tendrán un almuerzo de trabajo.

    Desde el día en que fue electo, Kast se ha caracterizado por apuntar a un despliegue internacional intenso. Su primer destino fue Argentina, seguido por visitas a Ecuador y Perú, países donde se reunió con sus principales líderes. Esta última semana inició una gira por Centroamérica, instancia en la que estuvo en República Dominicana, Panamá y El Salvador, periplo que finalizó con un recorrido de Kast y sus ministros por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

    En su gira por Europa, en tanto, Kast se hospedará en Budapest y el jueves en la mañana se trasladará hasta Roma, Italia. Ahí tendrá un encuentro con Giorgia Meloni y otras autoridades italianas.

    Finalizado esos encuentros, el mandatario electo regresará el jueves a Santiago y llegará el viernes cerca de las 9.00 de la mañana. En el país, Kast retomará su agenda nacional y deberá resolver uno de los principales nudos pendientes: la nominación de sus subsecretarios y delegados en medio de la presión de los partidos para que exista mayor equilibrio político en sus equipos.

    El jueves pasado el presidente electo y su equipo -en medio de su viaje por Centroamérica- resolvieron postergar su agenda en Chile y no anunciar las subsecretarías y delegaciones presidenciales.

    Presión en partidos

    En los partidos de Chile Vamos y en republicanos se mantienen en alerta y a la espera de que los próximos nombramientos de Kast reflejen un equilibrio político en la futura administración.

    El tema se ha transformado en una olla a presión, comentan en el sector, debido a que se ha ido acumulado malestar entre las colectividades.

    El anuncio está estipulado que se haga este viernes, al regreso de la gira de Kast. Hasta ahora, el diseño contemplaba que se informe a través de un comunicado, sin embargo, algunos en el equipo de Kast transmiten que puede terminar realizándose un punto de prensa.

    Respecto de las 16 nominaciones de delegados presidenciales, hay varios que se han ido confirmando en privado, lo que ha generado inquietud y molestia en Chile Vamos debido a la alta presencia de republicanos por sobre los otros partidos que apoyan a Kast.

    Dentro de los nombres que se han ido cerrando están: Sofía Cid (republicana) en Atacama; Diego Sepúlveda (republicano) en Ñuble; Germán Codina (ex-RN) en la Región Metropolitana; Julio Anativia (RN) en Biobío; Cristián Palma (republicano) en Los Lagos, entre otros.

    La coalición ha recalcado en distintas ocasiones la necesidad de que la próxima nómina refleje un equilibrio político. El secretario general de Evópoli y diputado, Jorge Guzmán, señaló en las últimas horas que “como partido, esperamos contar con una mayor participación en los equipos de subsecretarios y delegaciones presidenciales. Creemos que tenemos mucho que aportar al futuro gobierno”.

    En la misma línea, desde la UDI, Felipe Donoso sostuvo que “los gobiernos no pueden vivir de individualidades o de un solo partido, sino que deben tener un equipo grande, capaz de enfrentar los momentos difíciles”.

    En tanto, el diputado RN Frank Sauerbaum planteó que tras la conformación del gabinete ministerial, “se espera que en las subsecretarías, seremis y otros cargos, haya una presencia mucho más notable de los partidos”.

    No obstante, subrayó que el proceso de nombramiento actual corresponde a menos del diez por ciento del total de cargos, “no nos preocupa tanto, la verdad (...) los partidos van a tener un rol y el presidente sabrá aprovechar la experiencia que existe tras los dos gobiernos del presidente Piñera”.

    Más sobre:la tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren el robo de su vehículo en Recoleta: él fue herido por los asaltantes

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Quiénes son los aspirantes a liderar la Fiscalía Centro Norte que expondrán este lunes en la Corte

    Lo más leído

    1.
    “No fuimos capaces de llegar de manera oportuna”: Kast reabre polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador

    “No fuimos capaces de llegar de manera oportuna”: Kast reabre polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador

    2.
    Visita a Cuba: Carmona (PC) rinde homenaje a fallecidos militares defensores de Maduro y advierte escenario para la isla

    Visita a Cuba: Carmona (PC) rinde homenaje a fallecidos militares defensores de Maduro y advierte escenario para la isla

    3.
    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    4.
    FES, sala cuna y reforma política: los pendientes que el gobierno intentará despachar en la primera semana de marzo

    FES, sala cuna y reforma política: los pendientes que el gobierno intentará despachar en la primera semana de marzo

    5.
    Senadora Gatica (RN): “Después de cuatro meses apartada del mundo político, claro que cambia la mirada”

    Senadora Gatica (RN): “Después de cuatro meses apartada del mundo político, claro que cambia la mirada”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Cómo es la vida de los presos dentro del Cecot, la megacárcel de Bukele

    Cómo es la vida de los presos dentro del Cecot, la megacárcel de Bukele

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    En medio de acusaciones cruzadas: ministros de Boric y Kast retoman bilaterales con cita clave en Hacienda
    Chile

    En medio de acusaciones cruzadas: ministros de Boric y Kast retoman bilaterales con cita clave en Hacienda

    Actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren el robo de su vehículo en Recoleta: él fue herido por los asaltantes

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos
    Negocios

    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos

    Desarrolladores de Viviendas Sociales: “En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente”

    Sigue el boom de los centros comerciales y sus acciones están entre las más rentables en enero

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard
    Tendencias

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    De estrella a abandonado: el drama de Lichnovsky en el América de México
    El Deportivo

    De estrella a abandonado: el drama de Lichnovsky en el América de México

    Triunfo de Unión Española y caída de Wanderers marcan la jornada dominical de la Copa Chile

    Con el flamante retorno de Paulo Díaz: River y el Rosario Central de Vicente Pizarro no se sacan ventaja

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky
    Cultura y entretención

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Liberación de presos políticos, cambios en las FF.AA. y ley de hidrocarburos: las medidas de Delcy Rodríguez a un mes de la captura de Maduro
    Mundo

    Liberación de presos políticos, cambios en las FF.AA. y ley de hidrocarburos: las medidas de Delcy Rodríguez a un mes de la captura de Maduro

    Andrés de Inglaterra, Sarah Ferguson y Elon Musk: las nuevas revelaciones de los archivos del caso Epstein

    Laura Fernández gana las elecciones presidenciales de Costa Rica y asegura la continuidad del oficialismo

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas