    Quién es May Chomali, la carta que encabeza la carrera para llegar al Ministerio de Salud

    Durante los últimos años, la especialista en salud pública, y hermana del cardenal, se ha dedicado a la transformación digital en el área. De hecho, como actual directora del CENS ha impulsado la interoperabilidad de los sistemas. Jugó un rol clave en las acusaciones de abuso contra un oncólogo de Clínica Las Condes y en el manejo de la pandemia en el recinto.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Foto: CENS

    Quedan 12 días para que el presidente electo, José Antonio Kast, presente como fecha autoimpuesta al gabinete que lo acompañará a partir del 11 de marzo. Con la fecha a la vuelta de la esquina, algunos nombres ya están enrielados y otros prácticamente listos. Uno de estos es el de May Chomali en el Ministerio de Salud.

    Aunque después de la segunda vuelta los equipos del próximo presidente evaluaron figuras de los gobiernos del presidente Sebastián Piñera para dirigir la cartera sanitaria, como el exministro Enrique Paris o el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, al final se termina imponiendo la idea de que el cargo debe recaer en una mujer.

    Así, durante esta última jornada terminaron por decantarse por Chomali. De hecho, según varias fuentes consultadas por este medio, la profesional de 67 años ya estaría armando equipo.

    Pese a que destaca más por su perfil técnico (como la actual ministra Ximena Aguilera), quienes la conocen afirman que mantiene una orientación más próxima a la izquierda. Durante su etapa en el Colegio Médico fue vicepresidenta de la comisión de Verdad y Memoria.

    “Quiero invitarlos a que participen contándonos su experiencia personal o la de algún familiar, si es que fueron vulnerados en sus derechos durante el período de la dictadura. Nuestro rol va a ser dar las garantías de que este informe tendrá toda la información que se recopile, ya sea a través de su testimonio como de información documental que se está reuniendo desde distintas fuentes, además de conocer cuál fue el rol del Colegio Médico durante el período en que se vulneraron los derechos humanos”, afirmaba en julio de 2023 en una convocatoria gremial.

    También es columnista en Radio Cooperativa y el pasado 3 de noviembre escribió sobre propuestas que debiesen considerar los entonces candidatos presidenciales en temas de salud.

    Ahí, la hermana del cardenal Fernando Chomali indicó que si se pretendía tener un sistema más justo, equitativo y cercano a las personas, “la salud digital debe ocupar un lugar central en las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país”.

    Indicó que, además del progreso que ha alcanzado Chile, se requiere “voluntad política, mirada de largo plazo y la decisión de instalar como ejes temas como la interoperabilidad de los datos clínicos, la calidad y seguridad de las soluciones tecnológicas, la formación en competencias digitales, el impulso a la innovación y una infraestructura robusta que permita sostener el cambio”.

    En los últimos años, Chomali se ha perfilado como una figura importante en las transformaciones digitales de salud y es a lo que ha estado abocada hasta ahora: es directora del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), una corporación sin fines de lucro conformada por las universidades de Chile, Católica, de Valparaíso, de Talca y de Concepción, financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

    Trayectoria en salud

    Si bien este sería su primer cargo en el Ministerio de Salud, tiene una amplia carrera en el sistema de salud, especialmente en el privado, aunque con pasos por el público.

    La médico cirujano es especialista en salud pública de la Universidad de Chile y diplomada en gestión de instituciones en salud.

    Inició su carrera en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, donde incluso llegó a ser subdirectora médica. También fue directora médica en el Instituto Nacional del Tórax, hospital de la zona oriente de la capital.

    Luego, en 20 años en Clínica Las Condes, fue directora de Servicios Médicos, directora médica y subdirectora del manejo del Covid-19 durante la pandemia.

    Eso sí, dio un paso al costado cuando Alejandro Gil llegó a la dirección de la clínica, conocido por respaldar a Manuel Álvarez, oncólogo condenado por abuso sexual contra algunas pacientes.

    “Cuando el señor Gil iba a tomar el control de la clínica, no tuve ninguna duda de que me tendría que ir. Él y su equipo defendieron a ultranza a Manuel Álvarez y obviamente no querrían trabajar conmigo, ni yo con ellos (...) estoy aliviada de no estar hoy en la Clínica Las Condes, hay cosas que no podría tolerar”, aseguró en una entrevista a La Segunda en 2021.

    De hecho, apenas se supo de la denuncia contra Álvarez, en la CLC se abrió una investigación interna dirigida por Chomali para indagar en las acusaciones que se le imputaban. En ese rol, el 28 de agosto de 2018 él se querelló contra la especialista por falso testimonio en un juicio civil, pero fue sobreseída.

