SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    Se trata del abogado Gustavo Rosende, quien asumirá en la Subsecretaria del Trabajo y la economista Elisa Cabezón en la de Previsión Social.

    Por 
    Carlos Alonso
     
    Rodrigo Cárdenas

    Con el gabinete ya definido, el presidente electo debe seguir avanzando en la conformación de su equipo que lo acompañará desde el 11 de marzo del 2026. Uno de esos cargos son los subsecretarios. Una de las carteras que ya están definidos los nombres es Trabajo.

    De acuerdo a distintas fuentes, como subsecretario del Trabajo estará Gustavo Rosende, abogado de la Universidad Católica con un Máster en Derecho Regulatorio.

    Tuvo un paso por el sector público: entre 2018-2022 fue jefe de gabinete del subsecretario Fernando Arab. En su propia descripción que hace en su LinkedIn señala que “estuvo a cargo de la administración integral del Servicio, de llevar la relación con los funcionarios y sus asociaciones, ser la contraparte de directivos, jefaturas y Seremis del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así como apoyar al Subsecretario del Trabajo en el impulso de distintas políticas públicas”.

    Destaca que entre los proyectos que a su cargo, estuvo “el proceso de transformación de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), la generación e implementación de una política de intermediación laboral suscrita por diversos organismos, la creación del Consejo de Intermediación laboral, del Área de prospección laboral y del Consejo Nacional de Prospección laboral; así como también, la definición de los ejes estratégicos del Ministerio para potenciar el empleo, así como la supervisión de la elaboración y administración del presupuesto de dicho Servicio”. Hoy es socio de Rosende y Hauach Abogados Asociados.

    Previsión Social

    Ahora bien, en la subsecretaria de Previsión Social estará la economista de la UC y directora de Evidencia de Pivotes, Elisa Cabezón (32 años). Entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 fue asesora de políticas públicas del ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. “Fue muy fuerte, pero un aprendizaje muy valioso. Ahí veía una sociedad que estaba muy dividida, y que había muy poca conexión entre diferentes grupos de la sociedad. Por eso cuando Bernardo Larraín me habló de este proyecto, pensé: esto es lo que falta”, afirmó a Pulso en enero del 2023.

    Entre su experiencia laboral ha abordado temas de pensiones y del mercado laboral. De hecho, siguió de cerca el debate de la reforma de pensiones, la que ahora le tocará implementar en su nuevo rol como subsecretaria.

    A principios del 2023 arribó a Pivotes para generar informes, estudios e incidencia en temas contingentes, enfocándose en áreas como pensiones e informalidad laboral, pero también ampliándose a otras temáticas relevantes, como, por ejemplo, educación.

    De esta manera, el equipo que liderará Tomás Rau, quien asumirá como ministro va tomando forma. Se espera que los nombramientos de los subsecretarios se formalicen el 30 de enero.

    Más sobre:TrabajoMinisterio del TrabajoTomás RauGustavo RosendeElisa Cabezón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desde camiones a comida: el apoyo de los privados a zonas afectadas por el fuego

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Cevdet Caner, dueño de minera Tres Valles: “Empresa pagará US$500 millones en impuestos en los próximos diez años”

    SQM emite bono por US$600 millones en los mercados internacionales

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Lo más leído

    1.
    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    2.
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    3.
    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    4.
    El Ipsa rompe los 11.500 puntos y logra un nuevo récord tras anuncio de Trump de suspender aranceles por Groenlandia

    El Ipsa rompe los 11.500 puntos y logra un nuevo récord tras anuncio de Trump de suspender aranceles por Groenlandia

    5.
    Familia de Rodrigo Topelberg, Leonarda Villalobos y fondo inglés insisten en cobrar millonarios montos en quiebra de Factop

    Familia de Rodrigo Topelberg, Leonarda Villalobos y fondo inglés insisten en cobrar millonarios montos en quiebra de Factop

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dictan internación provisoria para sujeto extraditado de Argentina por homicidio frustrado de carabinero
    Chile

    Dictan internación provisoria para sujeto extraditado de Argentina por homicidio frustrado de carabinero

    Sin la presencia de Frei Ruiz-Tagle y el PC: se realiza homenaje por muerte de expresidente Eduardo Frei Montalva

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050
    Negocios

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar
    El Deportivo

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Manuel Pellegrini lamenta la insólita lesión de Lo Celso en el Betis: “Su entrada era importante, pero duró un minuto”

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”
    Mundo

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado

    Agentes del servicio migratorio de EE.UU. detienen a niño de 5 años en operativo en Minnesota

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer