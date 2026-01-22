Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

Con el gabinete ya definido, el presidente electo debe seguir avanzando en la conformación de su equipo que lo acompañará desde el 11 de marzo del 2026. Uno de esos cargos son los subsecretarios. Una de las carteras que ya están definidos los nombres es Trabajo.

De acuerdo a distintas fuentes, como subsecretario del Trabajo estará Gustavo Rosende, abogado de la Universidad Católica con un Máster en Derecho Regulatorio.

Tuvo un paso por el sector público: entre 2018-2022 fue jefe de gabinete del subsecretario Fernando Arab. En su propia descripción que hace en su LinkedIn señala que “estuvo a cargo de la administración integral del Servicio, de llevar la relación con los funcionarios y sus asociaciones, ser la contraparte de directivos, jefaturas y Seremis del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así como apoyar al Subsecretario del Trabajo en el impulso de distintas políticas públicas”.

Destaca que entre los proyectos que a su cargo, estuvo “el proceso de transformación de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), la generación e implementación de una política de intermediación laboral suscrita por diversos organismos, la creación del Consejo de Intermediación laboral, del Área de prospección laboral y del Consejo Nacional de Prospección laboral; así como también, la definición de los ejes estratégicos del Ministerio para potenciar el empleo, así como la supervisión de la elaboración y administración del presupuesto de dicho Servicio”. Hoy es socio de Rosende y Hauach Abogados Asociados.

Previsión Social

Ahora bien, en la subsecretaria de Previsión Social estará la economista de la UC y directora de Evidencia de Pivotes, Elisa Cabezón (32 años). Entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 fue asesora de políticas públicas del ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. “Fue muy fuerte, pero un aprendizaje muy valioso. Ahí veía una sociedad que estaba muy dividida, y que había muy poca conexión entre diferentes grupos de la sociedad. Por eso cuando Bernardo Larraín me habló de este proyecto, pensé: esto es lo que falta”, afirmó a Pulso en enero del 2023.

Entre su experiencia laboral ha abordado temas de pensiones y del mercado laboral. De hecho, siguió de cerca el debate de la reforma de pensiones, la que ahora le tocará implementar en su nuevo rol como subsecretaria.

A principios del 2023 arribó a Pivotes para generar informes, estudios e incidencia en temas contingentes, enfocándose en áreas como pensiones e informalidad laboral, pero también ampliándose a otras temáticas relevantes, como, por ejemplo, educación.

De esta manera, el equipo que liderará Tomás Rau, quien asumirá como ministro va tomando forma. Se espera que los nombramientos de los subsecretarios se formalicen el 30 de enero.