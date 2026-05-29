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    Política

    Eduardo Cretton (UDI): “El Partido Republicano tiene que aprender que hay que pasar de la estridencia a la responsabilidad para gobernar”

    El diputado gremialista sinceró la "molestia" de la colectividad con sus socios oficialistas por anunciar una acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau "de manera apresurada" y "sin consultar" al gobierno ni a Chile Vamos. "El Partido Republicano tiene que entender que ya no es oposición", dijo.

     
    28-05-2026. El diputado de la UDI, Eduardo Cretton. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    El anuncio por parte del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL) de impulsar una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau, terminó por tensionar fuertemente al oficialismo.

    Además de las aprensiones del gobierno, el diputado republicano, Agustín Romero, emplazó el martes en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, a Chile Vamos asegurando que si no se suman con sus votos “tendrán que responder frente a su electorado”, lo que gatilló una dura respuesta de la UDI.

    Precisamente uno de los diputados gremialistas, Eduardo Cretton, estuvo este jueves en el programa. Entrevistado por Rodrigo Álvarez y José Miguel Wilson comentó los motivos de la “molestia” con el partido del Presidente José Antonio Kast.

    El diputado Romero emplazó a Chile Vamos. ¿Van a apoyar la acusación?

    Esta acusación constitucional surge a raíz de los resultados del plan de auditoría total, que muestran que en el gobierno del presidente Gabriel Boric hubo una administración negligente de los recursos públicos que son de todos los chilenos (...). El ministro Quiroz ha anunciado que van a haber investigaciones de carácter administrativo y creemos que hay que hacer valer toda la responsabilidad y estudiar todo lo que se pueda hacer. La acusación constitucional es una de esas herramientas. Quiero ser súper claro, acá ninguno está por proteger al exministro Grau. Si veo que hay una acusación constitucional que tiene el fundamento suficiente no tengo absolutamente ningún complejo con votarla a favor. La molestia que hay con la bancada del Partido Republicano es que esta acción, que no es menor, se anuncia de manera apresurada, por la prensa, sin consultarla al gobierno y sin consultarla al resto del oficialismo. El Partido Republicano tiene que entender que ya no es oposición y cuando tú eres oficialismo, cuando eres gobierno, tienes que actuar con mucha mayor responsabilidad.

    ¿Qué les hubiera gustado?

    Nos hubiese gustado que esta acusación constitucional se haya trabajado de manera coordinada con el resto de las fuerzas del oficialismo porque no basta con simplemente presentar una acusación constitucional. En el gobierno pasado, ¿Cuántas acusaciones constitucionales presentamos?: las perdimos todas.

    Ha hablado de una lógica de campaña que ya no sirve estando en el gobierno. ¿Está siendo irresponsable el Partido Republicano?

    A nosotros nos molesta mucho la verdad este mote que se ha puesto de la derechita cobarde porque yo no conozco ningún otro partido de derecha en Chile, aparte la UDI, que tenga dos mártires, que haya sido un partido que concurrió a acuerdos importantes para la democracia en la transición, que haya sido un partido más leal que con el Presidente Piñera, que haya sido el único partido que institucionalmente en su minuto estuvo por el rechazo de entrada cuando estábamos por el suelo y perdimos 80-20 esa campaña, o que haya estado en los procesos constitucionales -donde venimos varios de la nueva bancada- que estuvimos sosteniendo los muebles cuando nadie en este país lo quería hacer. Entonces ese mote de derechita cobarde la verdad es que a mí no me cabe y creo que el Partido Republicano tiene que aprender que hay que pasar de la estridencia a la responsabilidad para gobernar y la responsabilidad lo que nos dice es que tenemos que trabajar en equipo.

    ¿Por qué cree que se apresuró el Partido Republicano? Romero decía que ellos tienen mayor sintonía con los libertarios, lo que los llevó a impulsar esta acción

    Creo que hubo una ansiedad. El Partido Nacional Libertario tomó una decisión, que yo respeto totalmente, que es no ser parte del gobierno. Cuando el PNL anuncia una acción como esta no le tiene que dar cuenta a nadie, pero el Partido Republicano es un partido gobierno, es el partido del Presidente José Antonio Kast y por lo tanto a ellos se le exige una mayor responsabilidad de que esto esté coordinado previamente. Creo que esto también se debe a que todavía hay muchos que quieren seguir pegados en esta lógica de la campaña, que era una disputa más bien por la hegemonía del sector de quién era la derecha de verdad... la derecha cobarde, etcétera. Eso no colabora. (...). Me quedo con las palabras del senador Arturo Squella que dijo que la UDI y el Partido Republicano tiene una sintonía muy fina, somos como primos hermanos.

    ¿Qué explicación tiene para este apresuramiento de los republicanos?

    Creo que el Partido Republicano se vio flanqueado por la derecha por el Partido Nacional Libertario que había anunciado en la mañana la presentación de esta acusación (...). Ahora, para nosotros esto ya es un tema superado y esperamos que desde mañana sigamos trabajando todos juntos en lo importante.

    ¿Jurídicamente ve elementos que permitan sustentar una acusación?

    Escuché al diputado Orrego, yo no he visto el líbelo, que decía que se podría configurar la infracción a la ley porque cuando tú tienes una meta de déficit fiscal de 1,6 y llegas al 3,7 no es un error pequeño de cálculo (...). Acá hay errores que son mayúsculos y creo que hay que estudiar con los abogados de las distintas bancadas si esta es una acción viable desde el punto de vista jurídico, no solamente desde el punto de vista político, y por eso hemos dicho que vamos a esperar el libelo, que lo vamos a estudiar en su mérito y que no tenemos ningún complejo en aprobarlo si es que esto está bien fundamentado. Sí creo que hay responsabilidad en esto. Cuando un gobierno deja ese nivel de deuda creo que directamente puede haber dolo o mala intención en esto y eso es lo que tiene que precisamente estudiar no solamente la acusación constitucional sino que el resto de las investigaciones administrativas que ha anunciado el ministro Quiroz.

    Más sobre:Desde la RedacciónAcusaciónNicolás GrauEduardo CrettonChile VamosPartido Republicano

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