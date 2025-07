Eduardo Frei Ruiz-Tagle: “Cuando se deshizo la Concertación…el desastre para Chile”

En el auditorio de la Universidad Autónoma, en Providencia, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue investido con el grado de “doctor honoris causa”, por parte de la casa de estudios.

Esto, según justificaron desde la universidad, por su rol en “la consolidación democrática y el desarrollo moderno del país”. En la ceremonia participaron el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), y los exsenadores Guido Girardi (PPD) y Andrés Zaldívar (DC).

En la instancia, el exmandatario aprovechó de hacer un análisis del momento que atraviesa la democracia en Chile y el mundo. “Hoy día vivimos en otro mundo (…). yo terminé mi gobierno hace 25 años, la realidad del mundo hoy no tiene nada que ver”, introdujo.

El militante DC aseveró que “desgraciadamente, tenemos que decirlo: estamos asistiendo al colapso de la democracia en el mundo. Los fenómenos que vemos todos los días son parte de eso”. En esa línea, destacó que hay 25 democracias plenas en el mundo. Y que, por el otro lado, hay 60 regímenes autoritarios.

“Chile hasta hace muy poco tiempo estaba dentro de los primeros 25. Ha caído. Sigue siendo, junto a Uruguay, los dos primeros dentro de América Latina. Hay que cuidarlo, todos los días, a cada minuto. No nos damos cuenta”, lamentó.

El expresidente también se refirió al posicionamiento de América Latina en el mundo. Sobre este punto, planteó que la región “no pesa en el mundo hoy día, no pesa nada. Todos los procesos de integración que teníamos no están funcionando. El Mercosur, que seguía más o menos, todos los países quieren salirse. El Pacto Andino desapareció. No tenemos ningún proceso de integración importante funcionando”.

Más adelante en su discurso Frei también tuvo palabras para referirse al sistema político chileno. En particular, a raíz de la reforma política que se ideó en el Senado, entre las bancadas de la UDI, RN, el PS y el PPD, sobre esta materia.

“Tenemos 24 partidos políticos en el Congreso y van a llegar a 30 para las elecciones de noviembre y diciembre. No hay democracia ni gobierno capaz de gobernar eficientemente con 30 partidos, muchos de ellos pymes políticas, desgraciadamente. Y lo digo con toda realidad. Tenemos más de 20 candidatos presidenciales. ¿De qué estamos hablando? Es casi un negocio ya, un negocio ser candidato”, sostuvo en la ceremonia.

Y en referencia al proyecto de reforma elaborado en el Senado, reclamó que “este acuerdo se transmitió al Ejecutivo y el Ejecutivo no mandó indicaciones, ni en una ni en otra línea, con lo cual el proyecto se murió”.

“La crisis de los partidos políticos es desastrosa (…). Si no hacemos un cambio en la democracia chilena, la modernizamos, no hay solución para Chile”, agregó.

Al cierre de la ceremonia mostró una foto junto a otros expresidentes: Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Patricio Aylwin y Ricardo Lagos. “Éramos diferentes visiones, maneras de ser. Algunas con las mismas agrupaciones, después se cambiaron las agrupaciones, se deshizo la Concertación… desastre para Chile”, comentó.