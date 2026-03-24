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    “El bencinazo”: Parisi reaparece y critica alza del combustible asegurando que es una “muy mala señal”

    El líder del PDG aseguró que "un buen ejemplo" para solucionar la crisis sería "que el Presidente se bajara el sueldo, sus ministros y todas las autoridades que ganaban sobre $5 millones”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El excandidato presidencial y fundador del PDG, Franco Parisi, se sumó a las críticas contra el gobierno de José Antonio Kast por el alza histórica del combustible.

    La noche de ayer lunes el gobierno anunció que las bencinas subirá en $370 y el diésel en $580. Esto a propósito de la guerra en Irán, que ha provocado un alza mundial en el petróleo. Eso sí, desde La Moneda aseguran que la parafina y transporte público en Santiago no se verán afectados.

    Parisi calificó el aumento del combustible como un “bencinazo”, y aseguró que la situación afectaría directamente a la clase media.

    Para el excandidato el alza “claramente es una bofetada a la clase media y media emergente, a la gente que maneja Uber y a los taxistas, que si bien habrá un subsidio de $100.000 mil mensuales, claramente eso no sirve”.

    En ese sentido, señaló que “durante el año pasado el fisco recaudó más de US$3.000 millones por efecto del impuesto específico a los combustibles. Y claro, a los políticos no les impacta porque ellos reciben una compensación directa por su gasto en gasolina".

    Con ello, el fundador del PDG recalcó que una “solución” sería bajar el sueldo del Presidente y sus ministros,

    “Por eso decíamos que era buen ejemplo que el Presidente se bajara el sueldo, sus ministros y todas las autoridades que ganaban sobre $5 millones”, indicó.

    Parisi advirtió que "esto va a impactar obviamente en la canasta básica, va a trasladarse a un mayor IPC y mayor UF. Por lo tanto, es una muy mala señal".

    “Lo dijimos fuerte y claro: primero, que todos lo paguen. Y segundo, que todas las autoridades se bajaran el sueldo para que el apretarse el cinturón no sea siempre en los votantes de la clase media y del PDG“, sostuvo.

    Más sobre:Franco ParisibencinazoBencinaDieselCombustiblePrecioAlzaJosé Antonio Kast

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