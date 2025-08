El encendido discurso de Matthei en consejo general de RN: llamó a creer en su candidatura y volvió a apuntar contra republicanos

Luego de una semana marcada por una grieta que se abrió en su campaña y profundizada por parte de su propio sector, este sábado la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), acudió al consejo general de Renovación Nacional (RN), donde entregó un encendido discurso.

La exalcaldesa de Providencia llegó hasta las dependencias de la sede del Congreso Nacional en Santiago en medio de una serie de cuestionamientos, e incluso, declaraciones de figuras de RN y la propia UDI deslizando la opción de que el abanderado del sector sea el republicano José Antonio Kast.

En el inicio de su intervención, Matthei agradeció a la directiva de la tienda liderada por el senador Rodrigo Galilea, así como a los parlamentarios y militantes en general, “por creer en Chile, por creer en nuestras ideas, por creer en la capacidad que tenemos de ser mayoría”.

“Chile Vamos ha alcanzado dos veces la mayoría de los corazones de los chilenos, porque somos una derecha convocante, somos una derecha que cree en la diversidad y que construye con los distintos. Somos una derecha que cree que la valentía no es insultar, sino juntar. No es gritar, sino convencer ”, remarcó entre aplausos.

En esa misma línea, la aspirante a La Moneda llamó a los presentes -a quienes definió como amigos- a no equivocarse y apuntó que “solo el camino de una derecha firme, pero al mismo tiempo convocante, amistosa, empática con las mujeres y con el mundo del futuro, es capaz de ganar la elección”.

“Entendemos que ser frontal no es lo mismo que ser confrontacional. Entendemos que ser firme no es lo mismo que agredir a los otros . Entendemos que ser valiente no es sinónimo de ser intransigente”, enfatizó.

Fue en ese punto que Matthei instó a RN a creer en su candidatura y reforzó un mensaje lleno de guiños contra republicanos, a quienes ha apuntado por una “campaña sucia” contra su campaña.

“Todavía recuerdo cuando al Presidente (Sebastián) Piñera le pedía a Dios sabiduría, coraje y prudencia. Quiero hacer hoy día lo mismo: quiero pedir a todos que tengamos la sabiduría de creer en nuestro proyecto , el coraje de ofrecerle a Chile un espacio que le gane a la izquierda radical y la prudencia para sortear los ataques que seguiremos recibiendo de aquellos que no quieren dejar la polarización atrás, porque profitan de la polarización” , recalcó.

Matthei también señaló: “La fuerza y la clave de esta elección son ustedes. Los militantes, los dirigentes, los alcaldes, concejales, cores, gobernadores, diputados y senadores. Todos los que aman y dan todo por sus comunas, quitándole tiempo a sus familias, a sus propias actividades”.

“Para mí la elección presidencial no es un objetivo personal. Se trata del futuro de nuestros hijos, de nuestras ciudades, de nuestra democracia. Se trata de Chile. Y también se trata de nuestra coalición. Necesitamos construir una mayoría política y social que recupere el rumbo, que dé certezas, que una a los chilenos en lugar de dividirlos”, planteó.

Foco en seguridad

“Hoy quiero decir claramente que Chile necesita firmeza”, dijo Matthei a la militancia de RN, dando cuenta de uno de los ejes de su campaña: la seguridad.

“Firmeza para enfrentar la inseguridad que tanto dolor provoca, firmeza para terminar con la impunidad, firmeza para controlar una inmigración descontrolada que ha traído crimen organizado, tráfico de personas y un aumento de la violencia en nuestras calles”, enumeró.

Y luego continuó: “Firmeza para enfrentar la corrupción donde quiera que esté, firmeza para que los chilenos vuelvan a confiar en sus instituciones. Vamos a tener mano dura y vamos a hacer cumplir la ley”.

De acuerdo a la abanderada, “ser firme no significa ser rígido o incapaz de dialogar, muy por el contrario. Ya vimos cómo esa manera de imponer sin escuchar terminó en dos fracasos constitucionales que no solo hicieron perder tiempo, sino que profetizaron la división”.

“Todos sabemos que no basta con ganar la presidencial. Necesitamos ganar el Congreso. Necesitamos senadores y diputados comprometidos con este proyecto. Apoyemos a nuestros candidatos en cada rincón del país, porque sin ellos no podremos impulsar los cambios que Chile necesita”, dijo.

Al final de su discurso, sostuvo: “No tengan ninguna duda que ahí estaré con fuerza, con pasión, con sentido de equipo. Porque creo en Chile, porque creo en Renovación Nacional”.