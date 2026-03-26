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    El inédito video en que los ministros explican las medidas para paliar el alza de bencinas

    Por cerca de un minuto en un video compartido en redes sociales, algunos ministros de Kast detallaron las medidas del proyecto de ley de combustibles, que ayer tras una acalorada discusión fue despachado por el Congreso y hoy fue promulgado por el Presidente.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A través de un video compartido en redes sociales, algunos ministros del gobierno explicaron el proyecto de combustibles que promulgó hoy el Presidente José Antonio Kast para enfrentar las consecuencias económicas del conflicto en Medio Oriente.

    En el extracto audiovisual -de cerca de un minuto de duración- aparecen seis secretarios de Estado abordando las medidas que contiene esta iniciativa.

    Lo novedoso es su aparición en conjunto, ya que generalmente, en videos del anterior gobierno, se veían ministros explicando materias correspondientes a su propia cartera en solitario.

    Con todo, el video comienza con la vocera de gobierno, Mara Sedini, señalando: “Repondremos el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo aumentando de 5 a 60 millones de dólares”.

    Luego, con un colectivo de fondo, el titular de Transportes, Louis De Grange, afirma: “Subvención de 100 mil pesos mensuales para taxis básicos y colectivos a nivel nacional durante seis meses mientras dure la contingencia. Aprobado”.

    Le sigue la ministra de Energía, Ximena Rincón, que agrega: “Subvención de 100 mil pesos mensuales para los transportistas de buses escolares, y durará mientras dure la crisis, en un máximo de seis meses”.

    El video continúa con la aparición del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien sostiene: “Las empresas que no paguen impuestos específicos a los combustibles transitoriamente pagarán lo mismo que las empresas de transporte. Aprobado”.

    Acto seguido, el líder de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, afirma: “Bajaremos el precio de la parafina manteniéndolo en su valor de febrero durante todo el otoño e invierno”.

    El video finaliza con el comentario de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf: “Porque cuando avanzamos juntos, nadie se queda atrás”.

    Más sobre:AlzaCombustibles

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