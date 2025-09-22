SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

El mea culpa de la UDI por video de Matthei que exponía a figuras del Partido Republicano como “extremos”

El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, explicó que "probablemente quienes editaron el video no sabían quiénes eran las personas".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
Diego Martin

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, lamentó la publicación de un video en las redes sociales de Evelyn Matthei, en el que exponía a figuras del Partido Republicano como ejemplos de “extremos”.

En el registro critican que en las constitucionales se “trabajó sin escuchar a nadie” y en medio de esa locución muestran imágenes de Rodrigo Rojas Vade –quien fingió un diagnóstico de cáncer–, junto a Daniel Stingo y los republicanos Luis Silva y Beatriz Hevia.

Justamente el fragmento en que aparecen los republicanos fue eliminado del video. Pese a que el registro fue modificado rapidamente, de todas formas el presidente de la UDI reconoció que fue un error.

“Ellos quisieron probablemente mostrar videos de los dos procesos constitucionales que fracasaron porque en ninguno de los dos fuimos capaces de llegar a acuerdos”, indicó.

Así, este lunes, en conversación con radio Infinita, añadió: “Tomaron una imagen y probablemente quienes editaron el video no sabían quiénes eran las personas. Cuando nos dimos cuenta dijimos oye cuando se está hablando de extremos no puedes poner al profe Silva, que además en el pasado fue candidato por Chile Vamos y que es una persona que siempre da razón de lo que piensa. Yo personalmente creo que uno no podría considerarlo una persona extrema”.

En esa línea, explicó: “Lo que ocurrió fue que se lanzó un video demasiado rápido. Yo entiendo que ni siquiera hubo críticas porque rapidamente se puso el video definitivo con las imágenes que correspondían”.

“Estamos llamando a no polarizar, estamos llamando a que podamos trabajar juntos y llegar a acuerdos para resolver los problemas que tiene Chile. Cuando estamos reivindicando un momento en la historia de Chile en el que éramos incapaces de tomarnos los problemas en serio, obviamente no queremos poner imágenes de las personas con las que probablemente a partir del próximo año –sea quien sea el gobierno– vamos a trabajar juntos en el Congreso", precisó.

Participación de Boric en la ONU

El diputado también llamó al Presidente Gabriel Boric a “cuidar el tono” durante su última intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene especial foco en la situación humanitaria en Gaza luego de que una decena de países (entre ellos, Reino Unido y Canadá) reconocieran a Palestina como un Estado.

Ramírez destacó que Boric debe resaltar la posición histórica de Chile sobre el reconocimiento a Palestina, sin embargo, precisó: “Yo no le pido al Presidente Boric que no se refiera al reconocimiento del Estado palestino porque esa es una política que siempre ha tenido Chile, pero sí que cuide el tono”.

“Una cosa es reivindicar la posición de Chile durante décadas y otro tema puede ser subirse ahí arriba a dar un discurso que finalmente pueda resultar ofensivo para países como el anfitrión, en este caso, Estados Unidos", concluyó.

Más sobre:Guillermo RamírezUDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“La impunidad termina ahora”: Matthei presenta serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Banca Ética: la entidad crediticia donde invierten las familias Izquierdo, Hornauer, Pavez y Kaufmann

Futuro del ex Hotel Punta Piqueros, en suspenso hasta el 27 de noviembre

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU
Chile

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Johannes Kaiser entrega propuestas económicas para potenciar a la clase media

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos
Negocios

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

Banca Ética: la entidad crediticia donde invierten las familias Izquierdo, Hornauer, Pavez y Kaufmann

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho
El Deportivo

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho

Promesa del automovilismo mundial revela que padece de cáncer de cerebro y de pulmón

José Luis Chilavert se lanza contra la U tras la sanción a Independiente en la Copa Sudamericana

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes
Cultura y entretención

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Peter Pollak presenta su primera exposición en Chile

Gonzalo Valenzuela y su comedia en Prime Video: “El pádel al final es una anécdota”

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.
Mundo

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina

Mathieu Gaillard: “Macron tiene lo necesario para aguantar hasta las próximas presidenciales de 2027″

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención