El reencuentro entre Jeannette Jara y Gabriel Boric: excandidata presidencial asistirá al cónclave oficialista

La expectativa en torno al cónclave de este viernes, que marcará el fin de la alianza política que durante casi cuatro años ha sustentado al gobierno del Presidente Gabriel Boric, es alta. Entre los partidos del bloque adelantan que aprovecharán la instancia para hacer balances, autocríticas y proyecciones del sector como oposición a José Antonio Kast.

Lo que -hasta ahora- varios de los dirigentes del oficialismo no sabían es que sentados junto a ellos estará Jeannette Jara, quien fue la candidata de todo el sector en las pasadas elecciones presidenciales. Según pudo confirmar este medio, la exministra fue invitada al evento y tiene decidido asistir.

Alejandro Pizarro Ubilla/Aton Chile ALEJANDRO PIZARRO UBILLA/ ATON CHILE

El hito marcará su reencuentro con Boric, de quien ella fue ministra hasta abril del año pasado, fecha en que renunció al Ejecutivo para asumir su candidatura presidencial.

El evento organizado por La Moneda, al que están convocados todos los partidos oficialistas, se realizará este viernes en la sede de Santiago del Congreso Nacional, de 14.00 a 20.00 horas. Los detalles de la cita fueron especificados el lunes en el comité político que congregó a ministros y jefes de partido en La Moneda.

La asistencia de la exministra del Trabajo es relevante para los partidos del sector. Pese a haber perdido la elección presidencial por un amplio margen, Jara es perfilada como uno de los principales liderazgos de la futura oposición. Incluso más allá de las fronteras de su colectividad, el Partido Comunista (PC).

Y es que, en este momento, Jara está en un estado de reflexión con respecto a la continuidad de su militancia. La exabanderada ha sincerado públicamente que, durante la campaña, sintió que hubo faltas de fraternidad por parte de dirigentes del PC, colectividad en la que ella ha militado desde los 14 años. Eso derivó en que hoy evalúe si sigue en sus filas o no.

Conscientes del estado de reflexión de Jara, varios dirigentes del PS aprovecharon de expresar públicamente la admiración por su liderazgo, y le hicieron saber que las puertas del partido están abiertas para ella, en caso de que decida renunciar al PC y quiera continuar con su vida partidaria.

“Independiente de dónde esté Jeannette, ella debe seguir aportando a la política. Fue una buena candidata, tiene una trayectoria que la valida y, por lo mismo, es importante que ella siga vigente. Si es en el PS, bienvenida sea”, dijo el mes pasado la alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta socialista, Karina Delfino.

De a poco, tras la derrota, Jara ha retomado las intervenciones públicas. Ayer, por ejemplo, lamentó la aprobación en el Senado del proyecto que permitiría a reos por causas de derechos humanos conmutar penas. “Doloroso. Un error político que pesará en la historia”, publicó en su cuenta de X.

Esta misma semana, además, celebró la aprobación en general la negociación ramal en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. “Saludo el avance del proyecto de ley de negociación ramal! Se inicia un camino que seguro no será fácil en el contexto en el que estamos, pero claramente es posible”, escribió.

Sumado a eso, también ha participado de eventos como el homenaje a Tucapel Jiménez y la fiesta de los abrazos del PC. El martes, además, participó de la comida de recepción del Congreso Internacional sobre Negociación Ramal, junto a delegaciones de España, Argentina y Uruguay. Ahí también estuvo presente su sucesor en el Ministerio del Trabajo, Giorgio Boccardo, y el subsecretario Erwin Asenjo.

Desde el Ejecutivo también se invitó al cónclave a Carolina Tohá, quien fue ministra del Interior de la administración de Boric y candidata presidencial del Socialismo Democrático (y la DC) en la elección primaria de junio del año pasado. Sin embargo, la exalcaldesa no podrá asistir, puesto que esta noche viajará fuera del país y no regresará hasta el lunes.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Al igual que Jara, la exministra del Interior es proyectada como un liderazgo dentro de la futura oposición, especialmente por parte de su partido, el PPD, y el Partido Liberal.

En el último aniversario del PPD, Tohá planteó que “hay que hacer un recorrido todavía bastante largo para ver cómo va a ser la oposición (…). Sea una (oposición), dos, como quiera que se organice esto, va a tener que ser un sector que se articule, que se coordine y que trabaje en conjunto, porque sino le vamos a regalar una mayoría al futuro oficialismo”.

Tohá no será la única invitada ausente. Según ha trascendido desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), sus representantes también pretenden restarse. Ya rechazaron la invitación al último comité político en La Moneda, que se llevó a cabo el lunes de esta semana.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En tanto, esta tarde el presidente (s) de la DC, Óscar Ramírez, decidió que su partido, que de forma inédita fue invitado al cónclave, tampoco asistirá.

Inicialmente, Ramírez, informó que irían. Pero, tras recibir presiones por parte de los senadores del partido para no hacerlo, optó restarse. Argumentó que, como el evento se entiende como un hito para dar cierre al gobierno, del que la DC no fue parte, no les corresponde estar ahí.