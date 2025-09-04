SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

El regreso de la “vieja guardia”: Longueira y Bombal se reactivan y apuntalan candidaturas UDI

Los dos dirigentes históricos del gremialismo integrarán el comando del candidato al distrito 11 por la Cámara de Diputados, Carlos Ward, específicamente colaborando con la estrategia comunicacional y el trabajo programático. En la colectividad, algunos no descartan que apoyen de manera informal con otras cartas del partido.

Pedro RosasPor 
Pedro Rosas

Tras años distanciados de las campañas electorales y retirados de la primera línea política, Pablo Longueira y Carlos Bombal, miembros de la denominada vieja guardia de la UDI, se sumarán al comando del candidato del partido a la Cámara de Diputados, Carlos Ward.

El exconcejal de Lo Barnechea busca un cupo en el distrito 11, integrado por las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, uno de los bastiones históricos de Chile Vamos y particularmente el gremialismo, donde actualmente mantienen como único representante a su presidente, Guillermo Ramírez, quien decidió buscar un cupo en el distrito 9.

En ese contexto, que Ward haya sumado a dos figuras de peso a su equipo no fue una sorpresa para nadie en la UDI. Lo anterior, sobre por la preocupación en el partido frente a la amenaza del pacto Cambio por Chile, del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario (PNL).

Así, según explican en el entorno de Ward, los dos dirigentes históricos participarán tanto en la elaboración de la estrategia comunicacional, como en la de su contenido programático. Al respecto, agregan que la idea es mostrarlo como un candidato más cercano y de terreno, apuntando -dicen- a un diseño similar al de la denominada UDI popular.

11/04/2024 FOTOGRAFIAS A CARLOS WARD MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Y es que en la colectividad saben que la elección en el distrito está cuesta arriba. Esto, no solo por la decisión de Ramírez de no buscar la reelección, sino también por los candidatos de los otros partidos de oposición, principalmente de los republicanos que hoy cuentan con dos de los seis cupos de la zona: los diputados Cristián Araya y Catalina del Real, quienes buscarán la reelección.

El resto de los escaños, en tanto, los concentran la UDI con su timonel, Evópoli con Francisco Undurraga, los libertarios con Gonzalo de la Carrera y Acción Humanista, con Tomás Hirsch.

Así, dirigentes de la UDI reconocen que el escenario es complejo, pese a que apuestan a mantener el cupo, ya sea con Ward o la exconvencional constituyente Constanza Hube.

Otros, en tanto, son más optimistas y afirman que Chile Vamos no solo podría mantener los dos cupos que tiene en la zona, sino que incluso sumar uno más. Esto, sobre todo considerando que la primera mayoría, el diputado Gonzalo de la Carrera (Partido Nacional Libertario), no irá la reelección.

Lo cierto es que la tras la irrupción de republicanos, el conglomerado de centroderecha ha ido progresivamente perdiendo espacio en el distrito.

Si bien en 2021 lograron elegir tres parlamentarios, uno de ellos, la diputada Catalina del Real, terminó fichando por el partido liderado por Arturo Squella, tienda que ya contaba con De la Carrera y Cristián Araya como representantes en la zona.

Así, actualmente la coalición solamente tiene a dos diputados en el lugar. Tres menos que los que tenía en 2017.

El regreso de Longueira y Bombal

Expresidente de la UDI y uno de los cuatro “coroneles” del partido, Longueira se empezó a alejar de la primera línea política en 2013, tras retirarse de la carrera presidencial después de ganarle una primaria al exministro, Andrés Allamand.

De ahí en adelante, entre 2014 y 2016, se vio involucrado en las investigaciones por su participación en los casos Soquimich, Corpesca y Penta, por cohecho, lo que lo forzó a dejar definitivamente la política.

08112023 PABLO LONGUEIRA FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En todo caso, en el partido recalcan que más allá de que no tenga un rol público, siempre se ha mantenido aconsejando a algunos dirigentes de la tienda. De hecho, hay quienes recuerdan que, en julio de este año, volvió a aparecer públicamente, donde se refirió a la carrera presidencial en la derecha y la división en el sector.

“No recuerdo un periodo de mayor irresponsabilidad en la política de la derecha chilena. Me parece que giran como si la elección presidencial estuviese absolutamente ganada en un país que yo siempre he sostenido que no es de derecha”, apuntó en Ex-Ante.

Y agregó que “el desafío no solamente es ganar. Creo que hoy día es mucho más fácil ganar que gobernar. Entonces, no veo en los proyectos de la derecha un compromiso con el país en el sentido de entender que hoy se requiere más unidad que nunca”.

Bombal, por su parte, ha mantenido un rol más cauto. Exsenador, exdiputado y uno de los históricos dirigentes de la UDI, anunció su retiro de la política en 2006, después de perder la elección senatorial en la Región del Biobío.

En 2015, el exparlamentario fue uno de los imputados por el caso Penta, específicamente debido a su presunta participación en delitos tributarios. Sin embargo, en 2019 fue sobreseído.

En el partido, además, no descartan que ambos colaboren en la estrategia de campaña de otros candidatos de la UDI.

Más sobre:UDILa Tercera PMPablo LongueiraCarlos BombalCarlos WardDistrito 11

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad

Tras megaincendio del 2024: realizan nueva jornada de reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

A semanas de las elecciones, Boric agrega más condimentos al Congreso y da urgencia a nueva ley de aborto

El telefonazo de Núñez a Fernando Carmona para contener salidas de libreto y ajustarse al relato del comando

Matthei con cautela, Kast sin planes y Jara en gira: cómo vivirán el 11 de septiembre los candidatos presidenciales

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

Anuncian nueva edición de Miss Mundo y abren casting oficial para representar a Chile

Anuncian nueva edición de Miss Mundo y abren casting oficial para representar a Chile

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad
Chile

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

Tras megaincendio del 2024: realizan nueva jornada de reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas

Tribunal Constitucional visa proyecto de permisos sectoriales y queda a un paso de ser promulgado
Negocios

Tribunal Constitucional visa proyecto de permisos sectoriales y queda a un paso de ser promulgado

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: Larraín Vial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Tendencias

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Dónde y a qué hora ver Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open

La ley de los 28 metros, cuatro toques y la balanza: el plan de Córdova para ir a Brasil sin descuidar el Mundial Sub 20

El portazo de Pablo Milad a la U por la Supercopa ante Colo Colo: “Se tiene que jugar”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Óscar Martínez, periodista salvadoreño: “El ‘modelo Bukele’ básicamente consiste en una regla esencial: todo el poder en un hombre”
Mundo

Óscar Martínez, periodista salvadoreño: “El ‘modelo Bukele’ básicamente consiste en una regla esencial: todo el poder en un hombre”

El Papa pide al presidente de Israel un “alto al fuego” en Gaza y este reclama la liberación de los rehenes israelíes

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo