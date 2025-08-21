SUSCRÍBETE
La Tercera
Política

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

El ministro del Interior confirmó que “hay un diálogo permanente con las autoridades argentinas por parte de Cancillería".

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
MARIO TELLEZ

Ad portas de viajar a Buenos Aires, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la situación de los chilenos detenidos y heridos tras los incidentes en el estadio Libertadores de América, en Argentina.

En el marco de un encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, hinchas de ambos clubes protagonizaron violentos disturbios, los que dejaron varios lesionados. Tras casi 45 minutos de desmanes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tomó la decisión de cancelar el encuentro, por no haber mínimas garantías de seguridad.

En consecuencia, el Presidente Gabriel Boric, instruyó al titular del Interior concurrir hasta la capital trasandina para acompañar a los hinchas afectados.

Elizalde explicó que el objetivo de su visita es "acompañar a los heridos y conocer la situación de los detenidos".

En ese sentido, destacó que “hay un diálogo permanente con las autoridades argentinas por parte de Cancillería. Y por eso en el marco de esta visita voy a ser acompañado por el coronel Rodrigo Álvarez, que es el jefe del OS2, el Departamento de Control de Orden Público Y por Fernando Cabezas, que es el jefe de la Dirección de Comunidades en el Exterior”.

Respecto a los detenidos, el ministro aseguró que los seis menores de edad que fueron detenidos por la policía argentina, ya fueron liberados.

“De acuerdo a la información que se ha proporcionado, hay seis menores de edad que fueron detenidos, pero que habrían sido liberados. Adicionalmente, hay 90 hombres y 5 mujeres que están detenidas", sostuvo.

