Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

El titular de Interior además, tendrá como misión acompañar al embajador Viera-Gallo para "revisar la situación" de los hinchas detenidos.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
MARIO TELLEZ

El Presidente Gabriel Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, concurrir hasta Buenos Aires, la capital de Argentina, para acompañar a los hinchas de Universidad de Chile que resultaron heridos tras los incidentes en el estadio Libertadores de América.

En el marco de un encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, hinchas de ambos clubes protagonizaron violentos disturbios, los que dejaron varios lesionados.

Tras casi 45 minutos de desmanes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tomó la decisión de cancelar el encuentro, por no haber mínimas garantías de seguridad.

A través de redes sociales, el Presidente Boric señaló que “dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente”, instruyó al ministro Elizalde viajar hasta la capital trasandina.

Según explicó el Mandatario, el objetivo del ministro será estar junto al embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, y así “acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, aseveró el Presidente.

