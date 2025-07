Elizalde por ajustes electorales: “Si no queremos cambiar las reglas del juego (por el voto extranjero), no toquemos nada”

A pesar de que este fin de semana el Servicio Electoral ya conformó el padrón provisorio de las personas habilitadas para votar en las presidenciales y parlamentarias, el Congreso y el gobierno aún siguen discutiendo la posibilidad de cambiar las reglas del juego para los próximos comicios.

Si bien este domingo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), no se cerró a avalar algún ajuste electoral de última hora -por ejemplo establecer una multa a quienes no concurran a votar-, reiteró la exigencia del Ejecutivo: restringir el sufragio de los extranjeros que, por una singularidad mundial de la legislación nacional, pueden votar en todas las elecciones chilenas (incluyendo las presidenciales), con solo tener 5 años de residencia temporal y discontinua.

“Si la alternativa es que no podemos discutir este tema hoy día (voto de los inmigrantes no nacionalizados), eso significa que no aprobemos ninguna ley. Eso implica tampoco modificar las reglas del juego que están vigentes. Y las reglas del juego que están vigentes es voto obligatorio con rango constitucional sin multa. Si no queremos modificar las reglas del juego, no toquemos nada”, advirtió el ministro en entrevista en Mesa Central, de Canal 13.

Las palabras de Elizalde transparentaban las condiciones que puso el gobierno a la oposición que hoy busca regular multa a quienes no concurran a las urnas.

La semana antepasada, las bancadas opositoras en la Cámara le ofrecieron a La Moneda destrabar el debate por el sufragio obligatorio -ya consagrado en la Constitución- para fijar una multa solo a los ciudadanos chilenos que no voten.

La idea era reflotar una moción de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) que solo sanciona a los chilenos y excluye a los extranjeros.

Elizalde reiteró que la idea del Ejecutivo es “dar un debate respecto de quienes constituyen el padrón electoral para tomar decisiones de carácter nacional, y particularmente para elegir al Presidente de la República”.

“Ese debate en Chile no se ha dado. Si uno ve la experiencia comparada en el mundo, por regla general, no se elige jefe de Estado o Presidente de la República por los extranjeros que viven en un determinado país. Usted se va 30, 40 años a Estados Unidos y no elige Presidente de la República. En los países donde existe algún tipo de participación de extranjeros, lo hacen, por regla general, para elecciones de carácter regional o local", explicó.

El bloqueo del gobierno da cuenta del temor que existe en el oficialismo de que los extranjeros, en particular la comunidad venezolana, adopte un voto de castigo contra la izquierda. Ello ha generado un inédito cambio de posiciones políticas. El oficialismo, que en el pasado protegía el derecho a voto de los extranjeros, hoy quiere restringirlo, mientras que la oposición, que abogaba en contra de la oleada migratoria, pretende asegurar el sufragio de los migrantes.

Consultado si era pertinente hacer cambios electorales, a cuatro meses de las elecciones (de hecho, el Servel cree que es imposible, a estas alturas, cambiar el padrón excluyendo a los extranjeros), Elizalde aseveró que “esta discusión la habíamos planteado desde el año pasado. Y cuando presentamos las indicaciones en el Senado para el efecto de que participaran en las elecciones de carácter local, estas no fueron acogidas. O sea, si hay un actor que este tema lo ha planteado con anticipación, ha sido, precisamente, el gobierno".

Sin embargo, a pesar de su advertencia a la oposición, el titular del Interior dio algunas pistas de lo que podrían negociar con la oposición para encontrar un punto intermedio. Planteó una fórmula basada en un principio de “reciprocidad” con otros países. “Me parece razonable establecer el principio de reciprocidad. O sea, que nosotros les reconozcamos el derecho a voto a los extranjeros cuando en su país se les reconoce el derecho a voto a los chilenos y en los mismos niveles", explicó.

Y luego señaló que en Perú, Colombia y Venezuela los chilenos residentes de esos países no participan en las elecciones presidenciales. “¿Por qué, entonces, estas, que son las tres comunidades más importantes, van a decidir quién es el Presidente de Chile?“, cuestionó.

“Los chilenos de Perú sí pueden elegir al alcalde. En Colombia también. Entonces, el principio de reciprocidad es muy simple. Se reconoce el derecho a voto a aquellos extranjeros que viven en Chile cuyo país le reconoce el derecho a voto en el mismo nivel a los chilenos que viven en ese país", reiteró.

Además, deslizó que si no hay un acercamiento, perfectamente se podría llegar a un acuerdo para que el voto de los extranjeros y la multa a los chilenos por no sufragar comience a operar en futuros comicios, pero no en los de este año.