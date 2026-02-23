Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

En su conferencia de prensa de este lunes, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, refutó el emplazamiento de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien tildó de amenaza la sanción de la Casa Blanca a tres funcionarios de La Moneda.

Esto, luego que la portavoz del Ejecutivo salió a respaldar en esta jornada a su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz (Ind), luego de que Estados Unidos revocó su visa y la de dos otros funcionarios de esa cartera por gestiones referentes al proyecto de cable submarino de China Mobile –la mayor compañía de telefonía móvil del gigante asiático– que busca conectar Valparaíso con Hong Kong, y que competiría directamente por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa norteamericana Google.

“Más allá de las observaciones, de las preocupaciones que pueda tener (Estados Unidos), Chile que si bien las toma en consideración, toma sus propias decisiones de manera soberana en el marco de nuestra institucionalidad democrática y normativa. Por lo tanto, (Chile) no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país y de ninguna empresa y así ha sido la trayectoria en distintas oportunidades", dijo Vallejo.

En su alocución, Judd retrucó a la secretaria de Estado chilena: “Creo que es bastante ridículo, porque no hay amenazas, no estamos amenazando, no estamos haciendo ninguna amenaza, lo que les dijimos estrictamente todo el tiempo es que todo lo que hacemos, todo, depende de las comunicaciones y las acciones (de Chile)”.

El representante diplomático de Estados Unidos también se refirió a la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver. Si bien dijo que “en este momento el programa Visa Waiver está seguro”, depende de las acciones de Chile.

“Si Chile quiere participar en programas, a Chile se le invita a participar en esos programas, pero deben actuar como un buen socio, deben actuar como un socio compartido y deben cumplir con las reglas para participar en ese programa. El Visa Waiver es un programa de seguridad, de eso se trata. Si Chile quiere participar en el programa Visa Waiver tienen que asegurar todas las tareas de comunicaciones”, remarcó.

Y luego agregó: “Nosotros tenemos que tener la confianza de que la información que nosotros le damos al gobierno chileno va a ser protegida para que Chile esté en el programa, eso no es una amenaza, eso es un acuerdo al cual ingresó Chile cuando entraron al programa Visa Waiver”.

En lo medular, la conferencia de Judd se centró en justificar el retiro de visas, también calificó de “irrisorio” la sorpresa del gobierno del Presidente Gabriel Boric y descartó que el golpe responda a un mensaje dirigido a la futura administración de José Antonio Kast.