SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    El representante diplomático de Estados Unidos también se refirió a la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver. “Deben actuar como un buen socio y cumplir con las reglas”, dijo.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Brandon Judd / Camila Vallejo

    En su conferencia de prensa de este lunes, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, refutó el emplazamiento de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien tildó de amenaza la sanción de la Casa Blanca a tres funcionarios de La Moneda.

    Esto, luego que la portavoz del Ejecutivo salió a respaldar en esta jornada a su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz (Ind), luego de que Estados Unidos revocó su visa y la de dos otros funcionarios de esa cartera por gestiones referentes al proyecto de cable submarino de China Mobile –la mayor compañía de telefonía móvil del gigante asiático– que busca conectar Valparaíso con Hong Kong, y que competiría directamente por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa norteamericana Google.

    “Más allá de las observaciones, de las preocupaciones que pueda tener (Estados Unidos), Chile que si bien las toma en consideración, toma sus propias decisiones de manera soberana en el marco de nuestra institucionalidad democrática y normativa. Por lo tanto, (Chile) no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país y de ninguna empresa y así ha sido la trayectoria en distintas oportunidades", dijo Vallejo.

    En su alocución, Judd retrucó a la secretaria de Estado chilena: “Creo que es bastante ridículo, porque no hay amenazas, no estamos amenazando, no estamos haciendo ninguna amenaza, lo que les dijimos estrictamente todo el tiempo es que todo lo que hacemos, todo, depende de las comunicaciones y las acciones (de Chile)”.

    El representante diplomático de Estados Unidos también se refirió a la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver. Si bien dijo que “en este momento el programa Visa Waiver está seguro”, depende de las acciones de Chile.

    “Si Chile quiere participar en programas, a Chile se le invita a participar en esos programas, pero deben actuar como un buen socio, deben actuar como un socio compartido y deben cumplir con las reglas para participar en ese programa. El Visa Waiver es un programa de seguridad, de eso se trata. Si Chile quiere participar en el programa Visa Waiver tienen que asegurar todas las tareas de comunicaciones”, remarcó.

    Y luego agregó: “Nosotros tenemos que tener la confianza de que la información que nosotros le damos al gobierno chileno va a ser protegida para que Chile esté en el programa, eso no es una amenaza, eso es un acuerdo al cual ingresó Chile cuando entraron al programa Visa Waiver”.

    En lo medular, la conferencia de Judd se centró en justificar el retiro de visas, también calificó de “irrisorio” la sorpresa del gobierno del Presidente Gabriel Boric y descartó que el golpe responda a un mensaje dirigido a la futura administración de José Antonio Kast.

    Más sobre:Brandon JuddCamila JuddEstados UnidosDonald TrumpGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Con advertencias por el presupuesto y varios actores de reparto: las otras bilaterales de Educación de Cataldo y Arzola

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    Lo más leído

    1.
    Excanciller Walker lanza advertencia por viaje de Kast a cumbre en EE.UU.: “Se puede transformar en un besamanos a Trump”

    Excanciller Walker lanza advertencia por viaje de Kast a cumbre en EE.UU.: “Se puede transformar en un besamanos a Trump”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía
    Chile

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans
    Negocios

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Colo Colo: Aníbal Mosa no logra quedarse con el control total de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Colo Colo: Aníbal Mosa no logra quedarse con el control total de Blanco y Negro

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026

    “Esa es la especie humana”: Castrilli se enfurece por el castigo de la UEFA a Prestianni tras ser acusado de racismo contra Vinícius

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia
    Mundo

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Sucesión y fragmentación: Los posibles escenarios tras la caída de “el Mencho” en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio