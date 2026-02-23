SUSCRÍBETE
    Política

    Embajador de EE.UU. justifica decisión de retirar visas, califica de “irrisorio” sorpresa del gobierno y descarta mensaje a Kast

    El representante diplomático de Trump en Chile planteó que es una "decisión soberana" de Estados Unidos quien entra al país.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    El embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ofrece una conferencia de prensa dirigida a los medios acreditados en Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A las 14.00 horas, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, inició la conferencia de prensa que había sido anunciada para este lunes. Esto, luego del inédito golpe de la Casa Blanca el pasado viernes, cuando el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, dio a conocer la restricción de visa a tres funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    Los sancionados son el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

    La sanción señala que los funcionarios “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

    En concreto, refiere a un proyecto de cable submarino de China Mobile –la mayor compañía de telefonía móvil del gigante asiático–que busca conectar Valparaíso con Hong Kong, y que competiría directamente por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa norteamericana Google.

    El mismo viernes, una vez conocida la decisión de la Casa Blanca, además del rechazo público de Boric a la medida -en su gira a Rapa Nui- el canciller Alberto van Klaveren citó al Ministerio de Relaciones Exteriores a Judd. Ahí el gobierno presentó una nota de protesta a Estados Unidos, al acusar que “vulnera la independencia y la soberanía” del país.

    En su conferencia, desde la embajada de Andrés Bello 2800, Judd planteó estar “profundamente decepcionado que estar de estar aquí hablando de temas de visas en lugar de enfocarme en formas en las que podamos crear trabajos, hacer crecer la economía y limitar el crimen, asuntos que son importantes para nuestras dos naciones”.

    Dicho eso, apuntó: “Quiero ser claro sobre las acciones que nuestro gobierno tomó al final de la semana pasada: es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene el derecho a una visa. Como hemos demostrado en otras partes y ahora aquí, vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional, lo que no debería ser sorpresa para nadie".

    El embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ofrece una conferencia de prensa dirigida a los medios acreditados en Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Así mismo, afirmó que “algunas semanas atrás, compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno de distintas agencias, sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros” y que dicha incursión “estuvo dirigida a múltiples compañías de telecomunicaciones privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas”.

    Sobre ese punto, al momento de las preguntas, sostuvo que es “irrisorio” que la administración de Boric “esté sorprendida”, porque él tuvo varias citas para informar previamente lo que están denunciando.

    “Durante el fin de semana vi en los diarios que algunas personas en el gobierno dijeron estar sorprendidas de que tomamos esta acción. Eso es irrisorio”, dijo, y añadió que “durante los últimos dos meses yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del gobierno sobre este tema. Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera”.

    En su alocución, al igual que en la declaración de la Secretaría de Estados de Estados Unidos, Judd hizo un nuevo guiño al futuro gobierno de José Antonio Kast.

    “El pueblo chileno votó masivamente por un cambio. Ellos votaron por seguridad y prosperidad. Esperamos con ansias trabajar con el nuevo gobierno para proveer lo que exigió el pueblo chileno. Trabajando juntos podemos asegurarnos de que esta región -nuestro vecindario compartido- sea segura y próspera para todos”, remarcó.

    En la conferencia, el representante diplomático de Trump también fue consultado si la determinación era un mensaje para el republicano, como han interpretado por ejemplo los excancilleres Heraldo Muñoz e Ignacio Walker, lo que descartó.

    “No, para nada. Lo que ocurrió es que estas personas tomaron decisiones, y estas decisiones deben tener consecuencias si pueden dañar a este país, al pueblo chileno, y también si pueden dañar la región que compartimos, regionalmente, y perjudicar a Estados Unidos. Estas fueron las personas que tomaron esas decisiones, estas son las personas contra las que se impusieron estas sanciones”, retrucó.

    El embajador también puso énfasis en que esta situación “ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales”, y advirtió que “esto podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos con Chile, incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno”.

    Santiago, 23 de febrero 2026. El embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ofrece una conferencia de prensa dirigida a los medios acreditados en Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
    Embajador de EE.UU. justifica decisión de retirar visas, califica de “irrisorio” sorpresa del gobierno y descarta mensaje a Kast
    Embajador de EE.UU. justifica decisión de retirar visas, califica de “irrisorio” sorpresa del gobierno y descarta mensaje a Kast

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos
    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Los partidos que marcarán su futuro: Paqui Meneghini firma el peor arranque de la U en 20 años y pierde piso en Azul Azul
    Los partidos que marcarán su futuro: Paqui Meneghini firma el peor arranque de la U en 20 años y pierde piso en Azul Azul

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”
    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    Tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados
    Tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

