Excanciller Walker lanza advertencia por viaje de Kast a cumbre en EE.UU.: “Se puede transformar en un besamanos a Trump”

Al igual que otros extitulares de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, excanciller del Presidente Ricardo Lagos, ha seguido con atención el golpe de la Casa Blanca a Chile, que se materializó con la revocación de visas a tres autoridades del gobierno de Gabriel Boric -entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz- por el proyecto de cable submarino con China.

A raíz de la iniciativa que busca conectar Valparaíso con Hong Kong, los funcionarios de la administración saliente fueron acusados de “dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional de nuestro hemisferio”.

Una medida que es mirada con cautela por el gobierno electo, pues la evaluación es que también es un mensaje para la futura Moneda de José Antonio Kast, en orden a las negativas implicancias que podría llegar a tener en sus relaciones con la Casa Blanca si llega a dar luz verde al proyecto de China Mobile–la mayor compañía de telefonía móvil del gigante asiático–, que competiría directamente por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa norteamericana Google. Esto, junto a los problemas que podrían abrirse con China, uno de los principales socios comerciales de Chile.

En diálogo con radio Infinita, Walker lanzó una advertencia sobre el actual escenario, es especial por el viaje que Kast tiene programado para el próximo 7 de marzo a Estados Unidos, para participar de la cumbre Shield of the Americas.

“¿Qué va a hacer Estados Unidos? Le va a mostrar la cartilla. Entonces, si Chile concurre como va a concurrir el 7 de marzo, junto con Javier Milei, con Nayib Bukele y otros países, tiene que tomar una definición el gobierno del presidente Kast. ¿Va a actuar autónomamente en defensa del interés de Chile y de la dignidad y autonomía o soberanía de Chile? ¿O va a concurrir en un verdadero besamanos? Porque esto se puede transformar en un besamanos a Donald Trump y su política exterior, que vela por el interés nacional de Estados Unidos, “America first (Estados Unidos primero)“. Esa es la definición que va a tomar o tiene que tomar el presidente entrante, José Antonio Kast”.

Efectivamente, el encuentro reunirá a mandatarios de distintos países de la región como Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Milei (Argentina) y Bukele (El Salvador) y que podría ser el escenario para una primera bilateral Trump-Kast.

El excanciller se refirió a la situación que podría enfrentar el futuro gobierno de Kast como “una paradoja”, dado el mensaje de Estados Unidos con la reciente sanción y las implicancias de vetar el proyecto chino.

“Es la paradoja de esto, porque Chile es una economía abierta de mercado, no puede discriminar respecto a las inversiones extranjeras. Entonces, aquí hay un proceso, una tramitación (del proyecto de China), creo que falta un informe, nada menos que de las Fuerzas Armadas, vamos a ver lo que allí ocurre", dijo.

Y luego agregó: “Creo que hay una notificación al gobierno entrante en el sentido de decir, mire, este hemisferio, el western hemisphere (hemisferio occidental), es mi zona de influencia y usted tendrá que ver y definirse con quién está, si está con los chinos o está con nosotros".

Las palabras de Walker van en línea con lo manifestado por el excanciller Heraldo Muñoz en entrevista con La Tercera, quien señaló: “Esta sanción de la administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast. Es decir, en vez de enfrentarse al gobierno del presidente electo, si sigue adelante con el proyecto de cable chino, sanciona al actual, porque le quedan escasos días y el costo se reduce. Pero la advertencia queda. El mensaje que recibe Kast y su equipo de gobierno es que si siguen adelante esto mismo les puede pasar, y vamos a jugar rudo”.