    Embajadores de Chile, Brasil y México en Moscú exponen candidatura de Bachelet a la ONU a gobierno de Putin

    El jefe de la misión diplomática chilena en Rusia, además, tuvo una cita privada con el vicecanciller de ese país, en la que se discutieron aspectos específicos de la agenda bilateral.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Los embajadores de Chile, Brasil y México en Moscú se reunieron este viernes 27 de febrero con el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, para exponer la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

    La autoridad del gobierno de Vladimir Putin recibió a los jefes de las misiones diplomáticas, Eduardo Escobar (Chile), Sérgio Rodrigues dos Santos (Brasil), y Eduardo Villegas Megías (México).

    En la cita, los embajadores presentaron la cruzada de la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, propuesta de manera conjunta por Santiago, Brasilia y la Ciudad de México para el mayor cargo del organismo multilateral.

    En el encuentro, además, Rusia expuso los enfoques fundamentales sobre las actividades de la ONU y su reforma, destacando “la necesidad de que la máxima autoridad de la organización siga de manera completa y exacta los principios establecidos en la Carta de la ONU”, dice un comunicado de la Embajada de Rusia en Chile que dio a conocer detalles de la reunión.

    En la misma jornada de este viernes se llevó a cabo también una reunión separada de Ryabkov con el embajador chileno Escobar, en la que se discutieron aspectos específicos de la agenda bilateral.

    La cita en busca de sumar apoyos para Bachelet se produce en momentos en que a nivel nacional la cruzada atraviesa por cuestionamientos.

    El flanco más reciente se abrió luego que se conociera que la exmandataria no asistirá a la asunción de José Antonio Kast el próximo miércoles 11 de marzo. La razón: estará en Nueva York.

    Bachelet se excusó de participar del cambio de mando, que pondrá fin a la administración de Gabriel Boric, debido a las actividades de las que participará como vicepresidenta del Club de Madrid entre el 9 y el 13 de marzo. Se trata de la sesión 70° de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), desarrollada en la sede de las Naciones Unidas.

    La decisión resultó en renovadas críticas a su candidatura a la ONU, la que ya había recibido fuertes emplazamientos por parte de la derecha por haber sido anunciada sorpresivamente por Boric.

