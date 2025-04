En seminario: Tohá se declara partidaria de aborto sin causales y apuesta que proyecto siga tramitación en su eventual gobierno

En el marco de su participación en el seminario “Antifeminismo en América Latina”, la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, se declaró partidaria del aborto sin causales y abierta a que la tramitación de dicho proyecto continúe en su eventual gobierno.

La exministra del Interior estuvo invitada este martes para comentar un estudio relacionado a esta materia, en el auditorio de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En la parte final del seminario, la abanderada de la colectividad del Socialismo Democrático recibió por escrito preguntas de los presentes, las que estuvieron dirigidas a conocer su agenda en materia de género si triunfa en las elecciones de noviembre de este año.

Sobre el aborto legal, Tohá señaló: “Soy partidaria, creo, espero, va a quedar presentado un proyecto en el actual gobierno, creo y apuesto no va a quedar aprobado, así que lo vamos a seguir tramitando para sacarlo”.

Y luego reforzó: “Creo que hay que seguir tramitando el proyecto, soy partidaria, y creo que en la sociedad además hay condiciones, no sé si en el Parlamento, depende de ustedes, señores y señoras electores”.

Cabe consignar que en diciembre de 2024, el gobierno, a través de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunció que postergaba la presentación de la iniciativa de aborto sin causales.

En su tercera Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció la presentación de un proyecto legislativo para avanzar en la materia y que esta se daría a conocer, en detalle, a fines del año pasado. La propia Orellana, en varias ocasiones, afirmó que diciembre sería el momento.

No obstante, la ministra finalmente tuvo que anunciar la postergación y que se debía a que se retirará desde Contraloría el reglamento de la ley de interrupción del embarazo en tres causales, que regularía la objeción de conciencia, cuyas modificaciones habían sido ingresadas el 31 de mayo ante el ente fiscalizador, un día antes del anuncio del gobierno del nuevo proyecto.

Agenda de género de Tohá

En el seminario, Tohá además sostuvo que “donde hay que meterse de lleno, que es un tema que conecta con la causa de las mujeres, conecta con el rollo que tenemos con la fecundidad, que es un rollo mayor, y conecta con el tema de la seguridad, es hacerse cargo de la crianza en la vida moderna y qué se hace con los niños cuando termina el horario escolar y no ha terminado el horario laboral”.

“Eso le está haciendo la vida a cuadritos a la gente, a cuadritos. Y es la causa de muchos problemas de seguridad, es la causa porque las mujeres no tienen más hijos, o sea, si le apuntamos a eso, matamos cualquier cantidad de pájaros de un tiro”, remarcó.

Otras prioridades de esa agenda en un eventual gobierno suyo, dijo, será “el empleo femenino, el mercado del trabajo y mujeres” y sumó que “hay otra, que creo que es muy importante, pero todavía no la he podido codificar en una propuesta de campaña, pero creo que es un tema del que hay que empezar a hablar más, de la sexualidad de las mujeres, de la sexualidad en la pareja, de cómo en la vida sexual se juegan muchas cosas, y de eso todavía no tenemos, no hemos destapado la olla de hablar de qué pasa ahí, y ahí se configuran espacios de poder, de identidad, de autoestima, que creo que es clave dar esa pelea”.