Encuesta Criteria: Presidente Gabriel Boric termina su mandato con un 34% de aprobación

Este domingo 8 de marzo se publicó una nueva síntesis de resultados de la encuesta Criteria, la última en medir la evaluación de la población al Presidente Gabriel Boric, que finaliza su período este 11 de marzo.

En esta versión, el mandatario registró una aprobación a la conducción de su gobierno de un 34% de los encuestados , mientras que otro 58% mostró su desacuerdo . El porcentaje restante (8%) respondió “no sé” a la consulta.

Por otro lado, la medición también consultó a sus encuestados que nota le pondrían al gobierno en diversos temas. En todos ellos, la administración Boric registró una “nota roja”.

En la temática que resultó mejor evaluado fue en Previsión (3,7), seguido de Inflación (3,6), Salud (3,4), Empleo (3,3), Inmigración (2,8) y Delincuencia (2,7).

Finalmente, el Mandatario registró una nota de 3,4 a su gobierno , lo que lo ubicó en el peor evaluado de los presidentes de los últimos 35 años. La lista se encuentra encabezada por Sebastián Piñera (5,2), seguido de Patricio Aylwin (4,3), Michelle Bachelet (4,2), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (4,0) y Ricardo Lagos (3,9).

Expectativas sobre el gobierno entrante

En la encuesta también se consultó la percepción sobre la preparación del presidente electo José Antonio Kast para su llegada al gobierno.

Sobre este tópico, un 44% aprueba la forma en que Kast se prepara para su administración.

En contraste, un 37% rechaza la preparación del mandatario electo en esta materia.

Finalmente un 19% respondió “no sé” frente a esta consulta.

Cable submarino

Respecto a la polémica por el cable submarino de fibra óptica con China, la consulta estuvo centrada en cuál de las dos partes estaba contando la verdad sobre el asunto .

En ese sentido, para un 39% de los encuestados el Presidente Gabriel Boric no habría dicho toda la verdad.

Mientras tanto, un 29% tuvo esa apreciación respecto al presidente electo José Antonio Kast.

Finalmente, 32% considera que ninguno de los dos ha contado todo sobre el tema.

Por otro lado, frente a este último conflicto diplomático, en la encuesta también se consultó sobre con cuál gobierno es mejor priorizar relaciones. Al respecto, un 40% señaló no tener claro que postura es mejor .

En tanto, 32% dijo que es mejor priorizar las relaciones con China, incluso si aquella significa tomar distancia de la política exterior de Estados Unidos.

En contraste, un 28% dijo que se debería priorizar la relación política y estratégica con EE.UU., incluso si puede afectar la relación económica con China.

Conmemoración del 8M

Respecto a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, frente a la consulta por ¿Qué tan identificado/a te sientes por el movimiento feminista en Chile?, solamente un 20% de las personas se mostraron muy o bastante identificado . En contraste, el otro 80% señaló estar poco o nada identificado.

Por otro lado, solo un 41% de los encuestados señaló que considera a nuestro país “muy” o “bastante” machista , con un descenso constante desde 2023, cuando frente a la misma consulta un 58% de las personas señalaron estas opciones.

Finalmente, un 26% de la población considera que “ha aumentado” la violencia contra las mujeres en nuestro país. En comparación, en 2024 un 42% adoptó esta postura.