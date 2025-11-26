BLACK SALE $990
    Política

    Enlaces de partidos de oposición se reúnen en comando de Kast para organizar trabajo de cara al balotaje

    A la actividad asistieron Martín Arrau, coordinador de la campaña para la segunda vuelta presidencial de José Antonio Kast, Diego Sepúlveda (republicano), Eduardo Cretton (UDI), Luis Pardo (RN), Hans Marowski (PNL), Gustavo Torres (PSC) y Macarena Cornejo (Evópoli).

    Helen Mora 
    Helen Mora

    La mañana de este miércoles los diferentes representantes de partidos de oposición llegaron hasta el comando de José Antonio Kast (republicano) para coordinar el trabajo de cara a la segunda vuelta.

    La instancia abordó el despliegue territorial, acciones comunicacionales y estrategia digital, entre otras materias del cronograma de la campaña de José Antonio Kast.

    A la actividad asistieron Martín Arrau, coordinador de la campaña para la segunda vuelta presidencial de José Antonio Kast, Diego Sepúlveda (republicano), Eduardo Cretton (UDI), Luis Pardo (RN), Hans Marowski (PNL), Gustavo Torres (PSC) y Macarena Cornejo (Evópoli).

    Al respecto, Arrau sostuvo: “Continuando con ese importante gesto que dio Evelyn Matthei y Johannes Kaiser ese domingo en la noche de unidad, de trabajar en conjunto para que este gobierno de emergencia pueda sacar a Chile adelante, es que los diferentes partidos políticos han designado voceros que estamos desde el día uno trabajando y ya tuvimos una nueva reunión coordinando detalles de la campaña, de los despliegues, de las vocerías para que efectivamente ese 14 de diciembre Chile pueda dar paso a ese cambio profundo que necesita!.

