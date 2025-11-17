Enrique Lee y Vlado Mirosevics son los nuevos senadores de Arica y Parinacota

Son dos los escaños al Senado que entregaba la circunscripción perteneciente a la región de Arica y Parinacota, los que hasta hoy estaban divididos entre el oficialismo y la oposición en las figuras de José Miguel Insulza (PS) y José Durana (UDI).

El primero de ellos buscó sin éxito continuar en el cargo senatorial, pero ahora por la Región de Valparaíso, y el segundo apostando por la reelección por la misma circunscripción por la lista Chile Grande y Unido.

Las ambiciones de Durana llegaron a su fin este domingo, luego de que el actual diputado Enrique Lee, con un total de 53,3% de mesas escrutadas, confirmara el favoritismo de los electores con un 25,98%.

Con lo que el médico cirujano y político independiente logró llegar a la Cámara Alta después de que el ahora exdiputado UDI lo dejara fuera de carrera como senador en 2017, a pesar de haber llegado en el tercer lugar de la elección.

Junto a Lee también fue elegido Vlado Mirosevic, el líder del Partido Liberal y actual diputado que logro un escaño en el Senado con un 24,69%, dejando fuera del Congreso a la figura comunista, Carmen Hertz.

Con este resultado la circunscripción continúa equilibrada políticamente.

Los candidatos que competían por la zona

Antes de este domingo, eran 13 los candidatos a senador por Arica y Parinacota.

En la lista Chile Grande postulaban el ahora exdiputado y senador electo Enrique Lee, del Distrito Nº 1 (Arica, Camarones, General Lagos y Putre), quien iba por un cupo de Demócratas, y Sandra Zapata (IND. RN).

En tanto, el oficialismo llevaba una lista compuesta por el líder del Partido Liberal y ahora senador, Vlado Mirosevic, y la figura comunista y diputada, Carmen Hertz.

Por esta misma lista, la de Unidad por Chile, también se presentaba la independiente en cupo PS, Cinthia Vargas, quien es hija del actual alcalde de Arica, Orlando Vargas.

A ellos se sumaban, en la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas, Mauricio Paredes (FRVS), junto con Irene Mamani (PNL) en la lista Cambio por Chile; Friedrich Renard, del Partido de la Gente; Claudio Ojeda (PH) y Andrea Chellew (PH) del bloque Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista.