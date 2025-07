Estado de excepción en la RM, pero no permanente: la medida que evalúan los republicanos en caso de llegar a La Moneda.

“Hemos planteado que este va a ser un gobierno de excepción. No porque vayamos a gobernar con estados de excepción, cosa que no descartamos si hay que aplicarlo un mes o dos meses. No de manera permanente, como ha ocurrido en el sur. Pero excepción desde el punto de vista de que los dos grandes temas que nos van a ocupar permanentemente son la persecución del delito, enfrentar el crimen organizado, el terrorismo, y el crecimiento económico”.

Esas fueron las palabras con las que el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast -en entrevista con Radio Concierto, el pasado 11 de junio-, dio cuenta de una de las medidas que se están evaluando al interior de la colectividad para enfrentar lo que definen como una de las peores crisis de seguridad en el país.

Se trata de la implementación de un estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana y, eventualmente, en otras zonas del país que califican como de alto riesgo , al estar controladas por el crimen organizado.

Y es que en la colectividad recalcan que el principal foco del programa que están preparando para llegar a La Moneda estará en seguridad, y para ello -explican- llevan meses trabajando en la elaboración de una propuesta integral para enfrentar el tema.

De hecho, seguridad es el primer equipo programático que se dio a conocer públicamente y está compuesto por los generales en retiro Enrique Bassaletti y Cristián Vial, el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter; la secretaria general del partido, Ruth Hurtado; la directora de Ideas Republicanas, Carmen Soza; el jefe de bancada de los diputados, Cristián Araya, y el excandidato a gobernador de la Región de O’Higgins Fernando Ugarte.

Estado de excepción en la RM, pero no permanente: la medida que evalúan los republicanos en caso de llegar a La Moneda. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

En ese contexto, Kast incluso ya ha adelantado algunas de las medidas que aplicaría en caso de llegar al gobierno. Por ejemplo, hace unas semanas presentó el Plan Implacable, que considera propuestas en materia penitenciaria, narcotráfico y legítima defensa. Entre ellas, también se contempla implementar una “Fuerza de Tarea Conjunta para recuperar zonas tomadas”, lo que se realizaría tanto con presencia policial como militar en las zonas bajo el control del narcotráfico.

Según explican fuentes del partido, es esta última propuesta la que obligaría a que se evalúe implementar un estado de excepción en la Región Metropolitana.

En concreto, aclaran, si bien sería a nivel regional, la idea es que esté focalizado en las comunas que requieran específicamente del apoyo de las Fuerzas Armadas, donde Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) no han logrado intervenir. Además -agregan-, no sería de forma permanente, sino por uno o dos meses.

Para extenderlo por ese periodo, en todo caso, requieren de la aprobación del Congreso, por lo que será clave el resultado electoral que obtengan su partido y la derecha en los comicios parlamentarios.

En el entorno de Kast, en todo caso, descartan que estén en conversaciones los detalles con los que aplicarían este tipo de medidas, pero reconocen que son opciones que están en evaluación y que se verán más adelante.

De todas formas, el tema ya ha sido planteado en otras ocasiones dentro del partido.

Por ejemplo, en 2023, tras un ataque a dos carabineros en la comuna de La Florida, el diputado Cristián Araya aseguró que “si hay poblaciones y barrios completos en los cuales las policías no pueden ingresar, ni siquiera ninguna institución del Estado, es necesario que planteemos una posibilidad como el estado de excepción, donde las Fuerzas Armadas colaboren para que las policías puedan intervenir y recuperar el Estado de Derecho de lugares donde están absolutamente abandonados”.

El parlamentario hoy es miembro del equipo de seguridad que trabaja con Kast.

En esa instancia, otro que en el pasado ha planteado la idea es Rodolfo Carter, quien a comienzos de 2024, tras el asesinato de una menor de edad en Maipú, sostuvo que “cuántos niños más tienen que morir para que el Presidente de la República cambie de actitud, para que abandone los lugares comunes y se anime a dictar estado de excepción constitucional para derrotar a los delincuentes".