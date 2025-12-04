Estrategia de Kast en debates divide a la derecha en antesala de último cara a cara con Jara

“Se acabó el tiempo”.

Esas fueron las palabras que para varios dirigentes de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), dieron cuenta de la “mala” performace de José Antonio Kast en el penúltimo debate presidencial, donde se enfrentó a la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.

Para argumentar que no respondería, la frase la dijo en dos ocasiones: cuando fue consultado por un eventual indulto a Miguel Krassnoff, y también sobre si terminaría con la ley de 40 horas.

Respuestas que se repitieron en otros temas como inmigración, recorte fiscal, las multas por el TAG y eutanasia, en los que evitó fijar una postura clara.

El diseño del republicano, en todo caso, está lejos de ser nuevo. A lo largo de la campaña, incluido en los debates para la primera vuelta, ha asumido un libreto más cuidado, con el objetivo de evitar errores no forzados y enfrentamientos que puedan enredar la campaña.

Así, ha aprovechado esas instancias principalmente para enfocar sus discursos en sus propuestas en seguridad, inmigración, crecimiento económico, y también en sus críticas al gobierno.

Lo cierto es que esa estrategia, que hasta el momento parecía haber funcionado sin contratiempos, tras el debate organizado por la Archi no solo recibió críticas desde el oficialismo, donde -apuntaron- a que no respondió por gran parte de los temas, sino también levantó ruido en parte de Chile Vamos de cara al último cara a cara en Anatel, el próximo martes.

En la coalición -derechamente- afirman que se trató del peor debate de Kast en esta campaña, siendo -acusan- poco claro con sus respuestas e incluso con sus propuestas.

Ejemplo de lo anterior -afirman- fue el hecho de que no lograra clarificar cómo expulsará a los más de 300 mil inmigrantes irregulares que se encuentran hoy en el país.

“No los voy a echar, los vamos a invitar a irse (…). A las mismas personas que los tienen contratados les vamos a decir que les paguen el pasaje de regreso”, afirmó.

En ese contexto, en entrevista con radio Infinita, este jueves el diputado Diego Schalper (RN), si bien desdramatizó el debate, afirmó que por ejemplo, en torno a esos temas, “las primeras semanas si José Antonio Kast sale electo hay que precisar bien cómo eso se va a hacer”.

Una de las que se mostró crítica de la estrategia del abanderado fue la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, quien afirmó a La Tercera que “espero que esto sea solamente parte de una estrategia, que por lo demás es verdad que le ha resultado, y que realmente no signifique que el candidato no tiene respuestas para todas las preguntas que ha decidido no contestar”.

Respecto a si debería modificar el diseño de cara al debate de Anatel, afirmó que ve difícil que lo cambie, considerando que ha sido una estrategia que -dice- se ha extendido a lo largo de la campaña, también en los debates de la primera vuelta.

Santiago, 03 de Diciembre de 2025. Los Candidatos Presidenciales Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, participan de la foto oficial del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

El diputado Andrés Longton (RN), por su parte, si bien destacó que Kast haya mantenido la calma “frente a estos grotescos e infames ataques que revelan la desesperación y las ansias de aferrarse al poder a cualquier costo de la candidata comunista”, aseguró que espera que “refuerce la contundencia, claridad y precisión en cada uno de los temas que lo llevaron hasta estas instancias”.

Y es que en el bloque es generalizada la opinión de que el hecho de que Kast no haya fijado una postura por temas como eutanasia o las multas por el TAG, pone en duda su manejo sobre distintas materias.

Otros, en tanto, apuntaron a la capacidad del abanderado de instalar sus temas.

“Más que no manejar los temas –lo cual me parece totalmente erróneo- (...), lo que sí es importante, es que empiece a instaurar temas en la agenda y en los debates. Como por ejemplo, Relaciones Exteriores. El Gobierno de Boric las dejará por el suelo, por lo mismo, hablar de esta problemática es relevante. Asimismo, entender que cada debate y plataforma, es una manera distinta de acercarse a los electorados”, dijo el diputado de la UDI, Cristhian Moreira.

En republicanos, eso sí, defendieron el diseño para los debates y cuestionaron las críticas por parte del oficialismo.

“Lo que ocurre es que a ella (Jara) no le gusta lo que responde, que es bien distinto”, dijo ayer el presidente del partido, Arturo Squella, en entrevista con 24 Horas.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el exalcalde de Puente Alto y miembro del comando de Kast, Germán Codina, en tanto, respecto a la decisión del candidato de no responder por algunos temas, afirmó que “José Antonio Kast ha participado en más de veinticinco debates, es evidente que creo que la ciudadanía conoce ya su opinión“.

En esa línea, agregó que “él ha entregado respuestas y lo que sucede es que probablemente para algunas personas, desde su perspectiva, eventualmente esperan otras respuestas. El candidato no ha evadido respuestas. Lo que ha hecho es responder lo que él considera que es lo relevante. Y es evidente que nunca vas a tener conforme a todas las personas".

De igual forma, algunos al interior del comando reconocen que se vio un candidato menos seguro que en otras ocasiones y con poco espacio para profundizar en sus propuestas. Lo anterior, eso sí, recalcan que se dio principalmente por el tono confrontacional de Jara.