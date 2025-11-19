BLACK SALE $990
    Política

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    El sociólogo independiente planteó la fórmula de confrontar a Kast, idea que es resistida por el socialista Ricardo Solari. En paralelo en el comando definen si es positivo o no ir al programa de Parisi.

    Por 
    David Tralma
     
    Juan Andrés Quezada
    Santiago, 19 de noviembre 2025. La candidata a la Presidencia de la Republica, Jeannette Jara, sostiene un encuentro con alcaldes, alcaldesas, líderes sociales y vecinos de Cerro Navia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En sus primeros días de campaña presidencial de segunda vuelta, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), ha estrenado un diseño mucho más confrontacional en contra de su oponente del Partido Republicano, José Antonio Kast.

    Detrás de esta idea está su principal orejero de la campaña, el sociólogo independiente Darío Quiroga, quien ha trabajado en la estrategia del balotaje desde que tomó las riendas de la primera vuelta.

    La fórmula que defiende el sociólogo contempló que, en esta primera semana, Jara y los voceros del comando salgan a emplazar a directamente a Kast. Para eso el equipo de la candidata se concentra en estos días en buscar municiones con que atacarlo.

    En el marco de esa ofensiva Jara acusó que el republicano “es colusión”, aludiendo al caso de colusión de las farmacias (2007-2008) y de los pollos (2008-2011). La exministra del Trabajo ha señalado que el principal asesor económico de su rival, Jorge Quiroz, estuvo involucrado en la colusión de las farmacias , lo que el actual abanderado único de la oposición salió a desmentir inmediatamente.

    En los altos pisos del comando ubicado en Londres 76 es de conocimiento que esta estrategia no es del gusto de Ricardo Solari (PS), exministro que ha trabajado codo a codo con Quiroga luego de que Jara ganara las primarias del oficialismo.

    El otrora jefe de la exitosa campaña del “En Contra” no está por una disputa personalizada en Kast, sino que defiende la idea de mostrar a la candidata como una figura mucho más propositiva de cara a la ciudadanía.

    Esta es la primera vez que queda expuesta una fisura entre los dos consejeros de Jara.

    Ante el dilema, hay otras figuras del comando que han empujado la idea de mezclar ambas estrategias. Por ejemplo, mencionan que este miércoles Jara no solo cuestionó a Kast, por restarse de los debates televisivos, y a Quiroz, sino que también salió a marcar su agenda con una actividad en la que anunció el plan “Sumando Chile Cambia”. Esto consistió en recoger propuestas de las candidaturas presidenciales que fracasaron en su intento por llegar al balotaje.

    Por ejemplo, desde Cerro Navia, donde estuvo acompañada por su jefa de contenidos, Camila Miranda, Jara reforzó que integrará a su propuesta programática la devolución del IVA en medicamentos, de Franco Parisi (PDG); el Plan Oncológico Nacional, de Evelyn Matthei (UDI); las “esquinas deportivas”, de Harold Mayne-Nicholls (independiente), entre otras.

    La misión, dicen en el comando, es buscar el equilibrio perfecto entre las estrategias de Quiroga y Solari, para así intentar maximizar los resultados ante una carrera presidencial que está más que empinada.

    El paso al frente de Quiroga que molestó al comando

    En paralelo a la pugna por resolver con qué relato Jara sale a disputar la segunda vuelta, en el comando y en el oficialismo reconocen que Quiroga en la última semana se volvió una figura incómoda.

    El estratega decidió dar un paso al frente y dio cuatro entrevistas. Dos en Turno, una en “32 Minutos” y otra en Tele13 Radio. Este lunes en Turno hizo un llamado a que “muevan la raja” en favor de la campaña de la abanderada presidencial del oficialismo lo que generó críticas internas.

    Pese a la reticencia de actores políticos del comando a ese estilo, Jara ha defendido con fuerza a su jefe de campaña y a la columna vertebral de su candidatura, a quienes recibió el domingo en la noche en una íntima celebración por haber ganado la primera vuelta.

    El factor “Bad Boys”

    A diferencia del tono contra Kast, un tema donde -sorpresivamente- hubo mayor coincidencia en Londres 76 fue la concurrencia de Jara al programa de streaming “Bad Boys”, que lidera Franco Parisi.

    El expresidenciable del PDG fue la sorpresa del domingo al quedar en tercer lugar con casi un 20% de los votos. Parisi ha asumido un rol protagónico en la primera semana de campaña del balotaje y su electorado se ha instalado como el objetivo de Jara y Kast para la elección de mediados de diciembre.

    Pese a que públicamente Jara no ha querido “casarse” con su asistencia al programa, en su equipo coinciden en que ella irá, opción que su oponente Kast está evaluando. En el comando sí ha generado preocupación la puesta en escena de la candidata para su hipotética participación. Quieren evitar posibles “encerronas”, por lo que la conversación previa con los “Bad Boys” será clave.

    Parisi ofreció que el capítulo de Jara y Kast se transmita también en Mega, lo que significa una mayor amplificación del programa. Ahí incluso estaría el periodista José Antonio Neme.

    En Londres 76 han intentado descifrar al electorado de Parisi, algo que no ha sido simple. En el comando entienden que el líder del PDG apuesta por desordenar la segunda vuelta. Por lo mismo, asesores de Jara consideran que el acercamiento de la candidata al expresidenciable debe ser sobrio y con tino. De momento, el intento ha llamado la atención de figuras vinculadas a ese sector, como la diputada Pamela Jiles. “No se pierde nada yendo”, dicen asesores de la abanderada.

    “Jeannette Jara arrastrándose por los votos de Franco Parisi, al que hace una semana funaban. Cómo me estoy divirtiendo”, posteó en sus redes sociales la “Abuela”.

    En el oficialismo, por otro lado, no convence la apuesta de Jara por ir al programa de Parisi. En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, la excandidata presidencial en las primarias del sector, Carolina Tohá (PPD), planteó que si bien “creo que ir al programa no es un peligro, porque Jeannette es una persona que se maneja muy bien, muy bien, y tiene una gran habilidad para elegantemente saber poner paralé cuando corresponde. Entonces, no creo que vaya a ser nada malo“, por otro lado ”creo que Parisi va a jugar con esto, va a jugar mucho, para allá, para acá, va a hacer bailar a todos a su ritmo y yo creo que también ahí es importante tomar las cosas en su justa medida”.

