Equipo de Jara busca municiones para enfrentar a Kast: escanean sus redes y labor parlamentaria

“Ha pasado mucho tiempo en esta campaña en que las cosas no se han podido decir por su nombre y ya llegó la hora”, señaló ayer la candidata presidencial oficialista y la DC, Jeanette Jara, en conversación con radio Cooperativa, al explicar su embestida contra su contendor en segunda vuelta, José Antonio Kast y uno de sus principales colaboradores.

En los últimos días, Jara ha apuntado al coordinador económico de Kast, Jorge Quiroz, a quien acusa de haber estado involucrado en la colusión de las farmacias (2007-2008) y de los pollos (2008-2011), lo que el actual abanderado único de la oposición salió a desmentir inmediatamente.

“Él (Quiroz) estuvo en el modelo de la colusión de los pollos, así lo señaló el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y en el de los medicamentos, él salió a defender a una de las farmacias, asegurando que ‘no existía indicios de corrupción en este mercado’”, dijo Jara.

La arremetida de la exministra del Trabajo fue apoyada -en cadena- por su jefe económico, Luis Eduardo Escobar; uno de sus voceros, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), y por varias figuras del oficialismo, entre ellas, el senador electo del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quienes advirtieron la “contradicción” que había entre el actuar de Quiroz y la defensa de la libre competencia en la economía que defiende Kast.

“Nosotros vamos a defender la libre competencia y Jorge Quiroz es la persona más adecuada en un eventual gobierno nuestro para enfrentar ese tipo de temas y otros más”, dijo Kast en Tele13 Radio, junto con decir que la información entregada por Jara es “falsa”.

Escáner a su labor parlamentaria

Mientras se ajusta la estrategia y las nuevas piezas del comando de Jara, de cara al balotaje del 14 de diciembre, su colaboradores se encuentra buscando archivo - especialmente en Twitter (hoy X), YouTube y otras redes sociales-, hechos, frases y promesas que “contradigan” el actuar discurso de Kast.

También su comportamiento y votaciones de cuando fue diputado, en representación de la UDI, durante tres periodos por el anterior distritos 30 (Buin, Calera de Tango, Paine y San Bernardo) y un periodo por el exdistrito 24 (La Reina y Peñalolén). En ese último, señalan desde el comando oficialista, tuvo una “paupérrima” labor legislativa y voto en contra, agregan, de iniciativas muy populares, como la “Ley Cholito”, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía -promulgada en 2017-.

“El objetivo es que Kast explique todo lo que tiene que explicar y que pudo eludir en la anterior campaña y debates con ocho candidatos en competencia”, señala un miembro del comando.

La gran duda sigue siendo si poner sobre la mesa los “temas valóricos” -que Kast ha evitado tocar- en un balotaje en que la seguridad, la inmigración irregular y el desempleo siguen siendo las grandes preocupaciones de la ciudadanía.

Que las élites del caso farmacias y de la colusión de los pollos, no nos vuelvan a gobernar. Yo prefiero una Presidenta transparente que defienda a las familias humildes. pic.twitter.com/WnDD09DkS0 — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) November 18, 2025

Los riesgos

Esta estrategia tiene riesgos, advierten desde el propio oficialismo, y no es compartida por todos. Sus detractores argumentan que pueden recibir una respuesta con municiones de más alto calibre, que podría perjudicar a la candidata y no rendirle frutos.

La gran pregunta es, si a Jara le sirve o no polarizar -y tensionar- estas últimas semanas de campaña.

Los dirigentes más históricos recuerdan que hace 16 años, para la segunda vuelta entre Eduardo Frei y Sebastián Piñera, el exdirector de la Secom, Juan Carvajal, -uno de los asesores más influyentes de la entonces presidenta Michelle Bachelet, se incorporó al comando concertacionista y propuso una estrategia de enfrentamiento ante Piñera.

La idea del estratega comunicacional -que desde hace un tiempo colabora con Jara- era asociar a Piñera al “poder del dinero” y decir que un eventual triunfo suyo podía desviar al país “a un rumbo incierto”.

En esa oportunidad, el círculo de Frei y especialmente la DC, no respaldó la estrategia de Carvajal y se acordó moderar la línea confrontacional en la campaña.

Ahora está por verse qué pasará en el edificio de calle Londres 46.

Por de pronto, se está esperando a Ricardo Solari -quien llega mañana a Chile tras un viaje de trabajo a Costa Rica- para definir bien la estrategia.