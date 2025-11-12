OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Evelyn Matthei festeja su cumpleaños con adherentes en Colina y pide “de regalo” una coalición amplia: “Desde la derecha hasta la centroizquierda”

    La carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas sostuvo que la alianza que propone necesitará "tres o cuatro" períodos "para rectificar la cantidad de desastres que nos están dejando".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Evelyn Matthei en su cumpleaños 72 festejado en Colina.

    Este martes, la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, festejó su cumpleaños número 72 acompañada de adherentes de la comuna de Colina en la Región Metropolitana, donde abordó las necesidades de los vecinos y apuntó nuevamente contra la gestión del gobierno, además de apostar por una coalición desde la derecha a la centroizquierda que la respalde.

    De acuerdo con los organizadores del evento, fueron cerca de 600 personas las que llegaron a acompañar a la abanderada de la UDI, donde además de las problemáticas de los vecinos, también hubo espacio para un ambiente festivo, con mariachis, además de una torta con la figura de Matthei con la banda presidencial.

    En medio de la instancia, la abanderada tomó la palabra para agradecer a los presentes. “No tengo cómo agradecer tanto cariño, tanta preocupación, tanto detalle y, sobre todo, tanta compañía”, afirmó la exalcaldesa de Providencia.

    “Estamos viendo todos cómo podemos colaborar para sacar adelante nuestro país. Tenemos muchos problemas. Chile tiene muchos, muchos problemas. He estado con muchas de ustedes y las he escuchado cuando me cuentan que a un hijo hace tres años que le están tratando de que le hagan una operación importante. He escuchado a mujeres que me dicen, mi hijo de verdad hace fuerza, tiene muy buenas notas, pero la tómbola lo dejó en un pésimo colegio. Con tantas de ustedes he estado y me han dicho, mi hijo tiene TEA (...) y nadie nos ayuda", dijo Matthei, resaltando la labor de las mujeres presentes durante su celebración.

    En ese sentido, la candidata reafirmó su intención de hacerse cargo del “cierre” de la frontera, su combate al terrorismo en La Araucanía y frenar la inmigración ilegal, además de los desafíos en educación y las listas de espera en salud.

    “Tenemos que preocuparnos, sobre todo, de darle un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. La educación es clave”, sostuvo.

    Así, recordó su experiencia como alcaldesa de Providencia y destacó que durante su gestión se reforzó la educación de los establecimientos de la comuna, pese a que, de acuerdo con Matthei, la matrícula estaba compuesta por un 80% de estudiantes que no eran residentes.

    “Y nos hicimos cargo. Y nos vamos a tener que hacer cargo de muchas cosas. A lo que aspiramos es a tener una coalición amplia, desde la derecha hasta la centroizquierda. A lo que aspiramos es que no sea un solo gobierno. Sean tres o cuatro, porque vamos a necesitar varios gobiernos para poder rectificar la cantidad de desastres que nos están dejando”, manifestó Matthei, quien llamó a la unidad del sector.

    “Nosotros nos debemos a ustedes y no a los partidos. Y menos aún al dinero, y menos aún a los poderosos. Así que yo les quiero agradecer enormemente a todos los que han ayudado aquí a organizar. A todos los que han venido hoy día acá. Y tengan fe, porque vamos a sacar Chile adelante. Lo vamos a sacar con la fuerza de la mujer chilena”, señaló Matthei, apostando por ser la carta que pase a segunda vuelta el próximo domingo.

    Cumpleaños Matthei en Colina.

    Críticas al gobierno

    Durante el festejo de su cumpleaños, Matthei también tuvo críticas para la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric y los acusó de dejar al país “sin un solo peso”.

    “Tenemos una tarea formidable por delante. Porque además van a dejar el país sin un solo peso. Se han gastado todos los ahorros y uno además no sabe en qué. Porque dígame algo en lo que haya mejorado este país en los últimos cuatro años. Y no hay nada”, dijo Matthei, al tiempo que los presentes coreaban “nada”.

    “Así que vamos a tener que llegar a ahorrar mucho dinero y hacer las cosas realmente bien desde el primer día. ¿Pero saben la gracia? Es que tenemos buenos equipos. Además, nos queremos. Y además estamos dispuestos a dar la vida si fuese necesario por nuestro maravilloso país", sostuvo Matthei.

    Evelyn Matthei festeja su cumpleaños con adherentes en Colina y pide "de regalo" una coalición amplia: "Desde la derecha hasta la centroizquierda"
