Excanciller Muñoz llama a futuro gobierno a apoyar postulación de Bachelet a la ONU

El excanciller Heraldo Muñoz manifestó su preocupación por la situación en el Caribe ante las acciones militares de Estados Unidos frente a la costa Venezolana.

El gobierno de Donald Trump se mantiene en conflicto con la administración de Nicolás Maduro por una serie de ataques a embarcaciones que los norteamericanos destruyeron transitando por la zona por presuntamente transportar drogas.

“Los ataques a las lanchas que supuestamente llevan cargamentos de drogas están totalmente en contra del derecho internacional, no se ajustan al principio de proporcionalidad y en definitiva entonces es una situación altamente irregular que nos preocupa, porque nos preocupa el derecho internacional. Hay que decirlo bien claro. Aquí no se trata de estar con Maduro, se trata de estar con el derecho internacional", señaló.

En esa línea, insistió en su preocupación por lo que ocurre en la zona “y estas supuestas amenazas de una operación militar”.

“Esto no solo genera polémica en nuestra región, genera polémica en Estados Unidos, porque hay sectores importantes en el Congreso que no quieren una operación militar y esperamos que ese no sea el curso”, planteó.

Por otro lado, Muñoz defendió la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para ser secretaria general de Naciones Unidas.

“Esto es decisión del próximo gobierno, cualquiera sea. Y esperamos, como ella dijo, que esto sea una candidatura de Estado. No una candidatura, de un partido, de una coalición, no. Es un orgullo que tengamos la posibilidad de que el próximo secretario general, la secretaria general de Naciones Unidas, la mayor organización a nivel mundial, sea encabezada eventualmente por una compatriota chilena. Y espero entonces que, pasado el fragor de este día, el próximo gobierno, cualquiera sea, respalde su candidatura como una candidatura de Estado”, manifestó.