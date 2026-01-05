Expresidente de la DC exige a la directiva retirar denuncia contra Eduardo Frei por su reunión con Kast

El último día de 2025, el exdiputado Juan Carlos Latorre hizo circular una carta en la militancia de la Democracia Cristiana (DC), el partido que presidió entre 2008 y 2010. En ella hizo un emplazamiento a la actual directiva de la colectividad, que encabeza Francisco Huenchumila: retirar la denuncia ante el tribunal supremo contra Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

La mesa de Huenchumilla decidió denunciar al exmandatario luego de que él sostuviera una reunión con el entonces candidato presidencial José Antonio Kast -hoy presidente electo-, en desmedro de Jeannette Jara, quien fue la carta institucional de la colectividad. Como consecuencia, el tribunal supremo decidió suspender la militancia del hijo de Eduardo Frei Montalva.

“Reitero fraternalmente al presidente y secretaria nacional DC la petición de que retiren los antecedentes presentados por ellos al tribunal supremo y se termine la causa que se inició en contra del expresidente Eduardo Frei”, se lee en la misiva.

Latorre argumentó que “continuar con este proceso, de muy dudosa y discutible procedencia, está muy lejos de favorecer el futuro de la DC. Muy por el contrario, puede afectar irreparablemente su futuro”. El extimonel destacó que “esta petición al presidente nacional DC ha sido hecha por la casi totalidad de los expresidentes, intentando representar a la gran mayoría de los militantes”.

El expresidente aprovechó de cuestionar la decisión del partido de haber respaldado la candidatura presidencial de Jara, militante del Partido Comunista. “Nos hicimos oficialmente parte de una categórica derrota electoral (...), sin haber sido parte del gobierno actual, donde solo unos pocos camaradas y a título personal, asumieron responsabilidades de tercero o cuarto orden, pero sin ninguna responsabilidad en las decisiones políticas del gobierno que culmina su período claramente derrotado”, lamentó.

El 17 de diciembre, Frei emitió descargos frente a la denuncia. Aseguró que se trata de una acusación infundada y, por lo mismo, solicitó que se alce la medida preventiva que tomó el tribunal supremo con respecto a su militancia.