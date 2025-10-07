Faltan cuatro indicaciones por aprobar: proyecto de ley de Seguridad Municipal sigue en debate en comisión del Senado

La comisión de Seguridad Pública del Senado prosiguió con la discusión de indicaciones sobre el proyecto de ley que fortalece la seguridad municipal, avanzando en la iniciativa tras el debate de los parlamentarios.

La iniciativa que busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, ha estado en el centro de la discusión de seguridad pública, con diferentes alcaldes pidiendo su pronta tramitación.

Entre las indicaciones discutidas en la sesión de este martes está aquella que elimina el artículo que se refiere a las atribuciones, límites y conformación de las organizaciones comunitarias de seguridad y también sobre las grabaciones de sonidos en los registros en video.

Si bien se estipulaba en la citación de la comisión que se realizaría la votación final de la iniciativa, se mencionó que quedaron cuatro indicaciones pendientes de discutir antes de pasar a Sala.

Discusión

Durante la sesión, se inició discutiendo la indicación número 45 que propuso eliminar el título completo sobre las organizaciones comunitarias, lo que conllevaba a eliminar cuatro artículos del proyecto de ley.

Durante el debate, los senadores de oposición son quienes se mostraban contra aquellos artículos, en donde el senador Kenneth Pugh (IND) apuntó que “creo que es mejor mantener la relación con los vecinos a través de la junta de vecinos, y a través de ese mecanismo generar todas las instancias de diálogo que sean necesarias”.

Ante esto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, aclaró que es necesario precisar que las comisiones de Seguridad Comunitaria existen y que el artículo busca las limitaciones de estas y de quienes participan en ellas.

“No es que estemos instalando una nueva organización, ya existen, ya son parte de la comunidad, y de hecho, en muchos lugares no existen otras organizaciones comunitarias, o no están actualizadas a la Junta de Vecinos, y sí lo están los comités de seguridad, porque pueden postular a proyectos, etcétera, y por eso le estamos poniendo algunas limitaciones”, explicó la autoridad del Ejecutivo.

Ante esta perspectiva, las senadoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC) se mostraron de acuerdo, sin embargo, ante mayoría de oposición se realizó la eliminación de estos artículos con tres votos a favor de la indicación y dos en contra.