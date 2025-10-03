Familias aisladas, crecida de ríos y alerta roja en las provincias de Capitán Prat y General Carrera: intenso sistema frontal en Aysén

La Región de Aysén se encuentra afectada por un intenso sistema frontal que ha dejado sectores aislados, crecidas de ríos, interrupción de rutas, deslizamiento de tierras, inundaciones y cortes de agua potable a causa de las lluvias que no han cesado desde el 1 de octubre.

Ante la gravedad del fenómeno meteorológico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para las provincias de Capitán Prat y General Carrera, las zonas más afectadas hasta el momento.

Carabineros está desplegado en la zona sur de la región principalmente para monitorear y auxiliar a las familias de los sectores rurales que permanecen aisladas.

Tras la mesa técnica que reunió a la Delegación Presidencial, Senapred y autoridades locales, el general de carabineros Eduardo Palma Fuentes detalló que en el sector El León de la comuna de Coyhaique se mantienen siete familias aisladas, mientras que en La Manga se encuentran 17 casas en la misma condición.

👮Carabineros #Aysén mantiene amplio despliegue en la zona sur de la región, apoyando a la comunidad, verificando el estado de familias aisladas y anegadas a consecuencia de inundaciones producto del paso del sistema frontal.

Además, indicó que realizarán sobrevuelos para identificar otras personas afectadas. “Carabinero está constantemente analizando las zonas rurales. No obstante, seguimos con ese catastro, también en el sector de Chile Chico, pero lo que sabemos es que afortunadamente no tenemos víctimas que lamentar, ni personas lesionadas, sí personas aisladas, que obviamente estamos monitoreando", indicó el carabinero.

Respecto a las rutas interrumpidas, el uniformado señaló que “lo más preocupantes que tenemos en este momento es el kilómetro 775, en el centro del sector de Castillo al cruce Murta, donde efectivamente todavía continúa la remoción de masa, por ende también aquí el llamado a la precaución".

Desde el Ministerio de Obras Públicas también llamaron a informarse sobre las afectaciones en las rutas y precisaron que la Ruta 7 Sur se mantiene con corte total de tránsito debido a deslizamientos de tierra.

Municipalidad pide decretar alerta amarilla

Desde la Municipalidad de Coyhaique pidieron decretar alerta amarilla debido a las graves inundaciones y amenazas de crecidas de ríos.

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, emplazó al Ejecutivo a reaccionar con rapidez: “Acabamos de terminar el segundo comunal con el objetivo de analizar la situación que se está desarrollando en nuestra comuna, sobre todo en el sector rural. Durante toda la noche de ayer cayeron más de 72 milímetros de agua en apenas ocho horas. La buena noticia es que la ciudad pudo soportar bien este punto, pero hoy la lluvia se transformó en nieve, lo que está afectando a los sectores rurales, que ya venían complicados por las precipitaciones anteriores de la semana pasada”.

En ese sentido, recalcó: “Hacemos un llamado directo al gobierno y al delegado presidencial a decretar la alerta amarilla, precisamente para contar con los fondos necesarios y entregar la ayuda que tanto necesita nuestro sector rural, que enfrenta un largo período de nieve y frío extremo”.