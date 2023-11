“Favorece a los mismos de siempre”: Partido Liberal oficializa su voto ‘En contra’ para el plebiscito

La mañana de este martes, la directiva del Partido Liberal, encabezada por su presidente, Juan Carlos Urzúa, manifestó la postura de la colectividad de cara al plebiscito constitucional que se efectuará el próximo 17 de diciembre, haciendo oficial su postura en rechazo al texto.

A través de un comunicado, la colectividad destacó que “históricamente, las y los Liberales hemos impulsado la defensa de las libertades individuales y las responsabilidades colectivas, con el propósito de alcanzar los mínimos comunes en materia de bienestar, que Chile tanto anhela y necesita”.

En ese sentido, expresaron que “el Partido Liberal, tras la decisión unánime de su Consejo General, declara estar en contra de la nueva propuesta constitucional, la que favorece a los mismos de siempre, porque propone un Estado Social y Democrático de Derecho engañoso que incluye letra chica y que posterga, una vez más, a las clases medias y a los más vulnerables, desatendiendo las demandas de la ciudadanía”.

En esa línea, señalan que “el texto ultraconservador que se va a plebiscitar, no representa los ideales fundamentales del liberalismo igualitario en materias de autonomía, la capacidad de elegir y tomar decisiones y no considera el cuidado del medio ambiente”.

“Es un documento que no representa a todos los sectores del país porque no incluye, excluye. Además, no resuelve los problemas constitucionales e institucionales de nuestro país. Es por ello, que las y los Liberales seguiremos promoviendo los acuerdos necesarios para alcanzar un país fraterno, libre e igualitario, porque la República de Chile busca y necesita avanzar y no retroceder”, cierra la misiva.