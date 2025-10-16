Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William, respondió a los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien ligo el crimen del teniente Ronald Ojeda con el régimen de Nicolás Maduro, negando cualquier tipo de participación de las autoridades venezolanas.

En conversación con T13, es que el fiscal venezolano cuestionó las declaraciones emitidas por el mandatario chileno en Italia apuntando que “Boric está, según las encuestas, literalmente en el suelo. Es un presidente repudiado, odiado por la gente que ha visto cómo él ha traicionado a todos los mártires que se alzaron, esa juventud que fue tiroteada, producto de la represión que desató Piñera contra esa juventud que buscó un cambio estructural”.

Según agregó, “Él (Boric) agarró, utilizó unas llamadas primarias dentro de la izquierda para, teniendo Jadue, usted lo sabe, el alcalde hoy preso por Boric, la mayor oportunidad de ganar para representar a la izquierda, todos sabemos que hubo ahí una trampa para dejar a un lado a Jadue”.

De acuerdo a lo que expresó el fiscal venezolano, “apenas llega al gobierno traiciona todo ese legado y lo hace de una manera muy cobarde porque comienza a instrumentalizar dentro de lo que es la geopolítica internacional el ataque directo contra Venezuela”.

“Él que no tiene moral de actuar, de hablar así, comenzó a atacar al presidente Nicolás Maduro, a atacar a las instituciones democráticas venezolanas, incluso a mí como Fiscal General de la República, él también ha hecho ofensa sin él conocer del derecho absolutamente nada”, mencionó.

En la misma línea, al momento de referirse al crimen de Ronald Ojeda, el fiscal venezolano desestimó la participación del régimen de Maduro señalando que “no existe en el derecho penal jamás que tú hagas una investigación en base al testimonio de una persona que tú has aprehendido, que tú has previamente coaccionado para que en base a un guion, él decir lo que tú quieres que diga”.

“Yo te pregunto, yo le pregunto a los juristas chilenos, conozco varios que tienen una gran probidad, particularmente los defensores de los derechos humanos que conocí, yo les pregunto, ¿Dónde están los medios de prueba y los elementos de convicción? que serían, entre otros, no esa declaración forzada, quién sabe si hasta por torturas hechas a este delincuente que hoy está protegido por el Estado chileno ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están las grabaciones? ¿Dónde están las extracciones telefónicas?“.

Finalmente según apuntó “Boric hoy representa la continuidad del pinochetismo. Él le entregó, y tú lo sabes, él le entregó el manejo de riquezas chilenas al yerno de Pinochet”, añadiendo que "no solo niego la participación del ministro Cabello, de cualquier autoridad venezolana.