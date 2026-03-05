Fiscal nacional y futura ministra Steintert se reúnen para coordinar fortalecimiento del combate al crimen organizado

El fiscal nacional, Ángel Valencia, recibió esta jornada en dependencias de la Fiscalía Nacional a la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, con el fin de sostener una reunión de trabajo destinada a fortalecer la coordinación interinstitucional en materias de seguridad pública y persecución penal.

De acuerdo con un comunicado enviado desde el entorno de Steinert, durante el encuentro -en el que también participaron los futuros subsecretarios de la cartera- se abordaron distintos programas impulsados por el Ministerio de Seguridad, que actualmente apoyan el trabajo del Ministerio Público, así como las oportunidades para continuar fortaleciendo la colaboración entre ambas instituciones durante el gobierno de José Antonio Kast.

En la instancia -agrega el texto- se reafirmó el compromiso de mantener y profundizar el trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, con el objetivo de enfrentar de manera más eficaz los principales desafíos en materia de seguridad que enfrenta el país.

Asimismo, se añade, se evaluaron líneas de acción orientadas a reforzar ámbitos prioritarios como la protección de víctimas, el combate al crimen organizado y otras problemáticas que impactan la seguridad de la ciudadanía.

En este marco, Valencia y Steintert destacaron la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones del Estado para avanzar en una respuesta más efectiva frente a la delincuencia y fortalecer el sistema de justicia.