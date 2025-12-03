Flores por su permanencia en RN ante aprobación de reforma política: “Varios podríamos terminar renunciando antes de marzo”
La diputada y senadora electa apuntó que ha reflexionado y tomará una decisión "lo antes posible".
La senadora electa y actual diputada, Camila Flores, abordó la situación de su partido Renovación Nacional (RN) y de los resultados en las pasadas elecciones parlamentarias asegurando que “es de los peores resultados que hemos tenido electoralmente”.
En diálogo con Desde la Redacción, de La Tercera, la parlamentaria fue consultada por su relación con RN y como la reforma política impulsada por el gobierno podría influir en su militancia. “He reflexionado y tengo que tomar la decisión lo antes posible”, mencionó.
“Si van a estar con esta presión y tratando de ponernos entre la espalda y la pared, créeme que varios van a terminar o podríamos terminar renunciando antes de marzo nomás, pues sí, si eso es evidente, no porque salga esta norma uno va a dejar de cumplir”, aseveró la diputada.
“A mí me parece lo más antidemocrático que hay, porque en definitiva, cuando el problema no es de ese candidato, no es de esa persona, no es de ese parlamentario electo, sino que es del partido o el conglomerado o la marca, que es la que a ti ya no te acomoda, y decirle, mire, es que usted si no se me va, me parece que es una distorsión a la democracia representativa tremenda”, planteó.
En esa línea, reiteró que como militante de RN está “reflexionando” su permanencia en la colectividad afirmando que actualmente Chile Vamos es “una muy mala marca”. “Obviamente tengo que tomar una decisión lo antes posible, pero no es algo que yo tampoco vaya simplemente a ser a tontas y a locas, me he juntado con personas a quienes yo les tengo mucho cariño, para hablar de esto”, apuntó Flores.
Dentro de esto, la senadora electa apuntó a los acuerdos y alianza con partidos de centroizquierda. “Creo que es un error en general de nuestra coalición de tener esa, yo te diría, obsesión por buscar siempre una alianza con la centro izquierda, abandonando nuestros aliados naturales y abandonando también nuestra base electoral, que es de derecha tradicional”, indicó.
Añadiendo que “si tú me preguntas a mí y tú haces una consulta dentro de Renovación Nacional, yo te aseguro que para la militancia tiene más diferencias con Demócrata y Amarillo que con Republicano y Libertario. Una cosa, no solamente histórica, porque la gran mayoría de la militancia de Republicano y de Libertario son militantes de la UDI, que han sido siempre nuestros socios históricos de Renovación Nacional”.
Revisa la entrevista completa acá:
