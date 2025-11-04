Fracasa sesión de Comisión de Constitución del Senado por falta de quórum: estaba invitada la ministra Vallejo

Un nuevo bochorno se vivió este martes en el Congreso Nacional, al fracasar por falta de quórum la realización de una nueva sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La instancia, que estaba llamada a sesionar de 10.30 a 12.00 horas en la sala N°10 de comisiones, lo haría para discutir sobre una moción que busca modificar el Código Penal, con el propósito de establecer una circunstancia de agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos cometidos en contra de dirigentes de juntas de vecinos.

A la sesión estaban invitados la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo; el subsecretario de la cartera, Erwin Díaz; el académico Juan Pablo Mañalich; el presidente de la Federación Metropolitana de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos (FEMUC), Alejandro Jiménez, y el presidente del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), Daniel Oyarzún.

Hasta la sala solo llegaron los senadores Luz Ebensperger (UDI) y Pedro Araya (PPD). Faltaron la presidenta de la instancia, Paulina Núñez (RN), Alfonso De Urresti (PS) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

El secretario de la comisión le pidió disculpas a la ministra Vallejo -que estaba conectada de forma telemática- y ella respondió que estaba disponible para una nueva sesión. En tanto, de manera presencial estaba el subsecretario de la Segegob.

La fallida sesión de la Comisión de Constitución del Senado se produce a exactas tres semanas de la fracasa sesión de sala de la Cámara de Diputados -el 14 de octubre-, en la que hubo una masiva ausencia de parlamentarios.

El hecho derivó en un reproche del Presidente Gabriel Boric, quien en una actividad oficial planteó que “lo que quedan son las obras. Obras son amores. Y sacar la Ley de Sala Cuna para Chile no me cabe ninguna duda que sería un tremendo logro. Sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones, porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas”.

El emplazamiento del Mandatario rápidamente tuvo réplica desde dicha rama del Parlamento, en voz del titular de la Corporación, José Miguel Castro (RN), quien reflotó un episodio cuando Boric y Vallejo eran diputados. “Le recordaría, además, que el año 2021 cuando fracasó la sesión la última vez antes del episodio de la semana pasada, ni él ni la ministra Vallejo se encontraban presentes en la Cámara y, por lo tanto, también fracasó”, señaló.