OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

Fracasa sesión de Comisión de Constitución del Senado por falta de quórum: estaba invitada la ministra Vallejo

El secretario de la instancia le pidió disculpas a la portavoz del Ejecutivo, que estaba conectada de forma telemática. De manera presencial había asistido el subsecretario de la Segegob, Erwin Díaz.

Por 
Alonso Aranda
 
Nicolás Quiñones
Comisión de Constitución del Senado. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

Un nuevo bochorno se vivió este martes en el Congreso Nacional, al fracasar por falta de quórum la realización de una nueva sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La instancia, que estaba llamada a sesionar de 10.30 a 12.00 horas en la sala N°10 de comisiones, lo haría para discutir sobre una moción que busca modificar el Código Penal, con el propósito de establecer una circunstancia de agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos cometidos en contra de dirigentes de juntas de vecinos.

A la sesión estaban invitados la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo; el subsecretario de la cartera, Erwin Díaz; el académico Juan Pablo Mañalich; el presidente de la Federación Metropolitana de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos (FEMUC), Alejandro Jiménez, y el presidente del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), Daniel Oyarzún.

Hasta la sala solo llegaron los senadores Luz Ebensperger (UDI) y Pedro Araya (PPD). Faltaron la presidenta de la instancia, Paulina Núñez (RN), Alfonso De Urresti (PS) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

El secretario de la comisión le pidió disculpas a la ministra Vallejo -que estaba conectada de forma telemática- y ella respondió que estaba disponible para una nueva sesión. En tanto, de manera presencial estaba el subsecretario de la Segegob.

La fallida sesión de la Comisión de Constitución del Senado se produce a exactas tres semanas de la fracasa sesión de sala de la Cámara de Diputados -el 14 de octubre-, en la que hubo una masiva ausencia de parlamentarios.

El hecho derivó en un reproche del Presidente Gabriel Boric, quien en una actividad oficial planteó que “lo que quedan son las obras. Obras son amores. Y sacar la Ley de Sala Cuna para Chile no me cabe ninguna duda que sería un tremendo logro. Sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones, porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas”.

El emplazamiento del Mandatario rápidamente tuvo réplica desde dicha rama del Parlamento, en voz del titular de la Corporación, José Miguel Castro (RN), quien reflotó un episodio cuando Boric y Vallejo eran diputados. “Le recordaría, además, que el año 2021 cuando fracasó la sesión la última vez antes del episodio de la semana pasada, ni él ni la ministra Vallejo se encontraban presentes en la Cámara y, por lo tanto, también fracasó”, señaló.

Más sobre:SenadoComisión de ConstituciónCamila VallejoErwin Díaz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ventas de viviendas nuevas en regiones también son impulsadas por subsidio a la tasa: la zona sur muestra el mejor desempeño

“Este es un momento verdaderamente histórico”: Bice y Security concretan la fusión legal y ahora existe un solo banco

ME-O increpa a Kaiser por posibilidad de indultar a Krassnoff: “Asesinó a dos tíos míos y a mi padre”

PGU, impuestos, contribuciones y acuerdo Codelco-SQM: los temas económicos que marcaron el debate presidencial de ARCHI

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”

“Me da mucha pena, me da mucha lástima”: José Miguel Castro por apoyo de Mario Desbordes a Álvaro Carter

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

4.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

5.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic en el ATP de Atenas

A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic en el ATP de Atenas

Rating del lunes 3 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 3 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Corea del Norte vs. El Salvador por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Corea del Norte vs. El Salvador por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Fracasa sesión de Comisión de Constitución del Senado por falta de quórum: estaba invitada la ministra Vallejo
Chile

Fracasa sesión de Comisión de Constitución del Senado por falta de quórum: estaba invitada la ministra Vallejo

ME-O increpa a Kaiser por posibilidad de indultar a Krassnoff: “Asesinó a dos tíos míos y a mi padre”

“Me da mucha pena, me da mucha lástima”: José Miguel Castro por apoyo de Mario Desbordes a Álvaro Carter

¿Es la IA una burbuja tecnológica? El análisis de XTB sobre el valor de las compañías
Negocios

¿Es la IA una burbuja tecnológica? El análisis de XTB sobre el valor de las compañías

El liderazgo que Chile necesita

Ventas de viviendas nuevas en regiones también son impulsadas por subsidio a la tasa: la zona sur muestra el mejor desempeño

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)
Tendencias

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Por qué Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

Histórico jugador pirata: “Hay dos instituciones donde la hinchada está contigo en las buenas y en las malas: la U y Coquimbo Unido”
El Deportivo

Histórico jugador pirata: “Hay dos instituciones donde la hinchada está contigo en las buenas y en las malas: la U y Coquimbo Unido”

El complejo recuerdo de España en el Mundial Sub 20: “Nos cambiamos de ropa en sillas, las duchas no funcionaban...”

David Beckham recibe el principal título que le faltaba en su exitosa carrera

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

De Myriam Hernández a Gepe: estos son los artistas del Festival de Olmué 2026
Cultura y entretención

De Myriam Hernández a Gepe: estos son los artistas del Festival de Olmué 2026

Escritor Fernando Ayala publica su novela Zavasabel

Angus Young: el último guardián de AC/DC

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”
Mundo

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”

Hamas anuncia el hallazgo del cuerpo de otro rehén y afirma que lo entregará próximamente a Israel

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week