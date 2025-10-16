Franja presidencial: Jara pondrá énfasis en su biografía y convoca a partidos a ver primer capítulo

Un repaso de distintos momentos de su biografía. Eso es lo que se vio en la primera pieza difundida por el comando presidencial de Jeannette Jara (PC) de la franja televisiva que se comenzará a emitir a partir de la tarde del viernes.

El producto, trabajado por Nicolás Acuña y Sofía Tupper, fue el primero que se grabó en la campaña y aparece la candidata del oficialismo junto a su madre, una de sus amigas históricas y la hija de esta última. Ellas están sentadas alrededor de una mesa, mirando fotos de archivo que ordenan el relato biográfico.

Dentro del registro, Jara repasa su infancia, su época como dirigente universitaria y, entre otras cosas, su periodo como subsecretaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet, hito que la exministra del Trabajo se encarga de recalcar y que dentro de su equipo es considerado como un guiño para capitalizar la popular figura de la otrora mandataria.

Esto, porque Bachelet no podrá aparecer en la franja, pese a la intención de algunos, ya que en septiembre se convirtió en candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La pieza audiovisual no será, necesariamente, parte de lo que se verá este viernes. Sin embargo, marca el tono de lo que será su franja televisiva, donde una de las definiciones que se tomó es que no aparezcan parlamentarios.

Es decir, la figura de Jara será casi omnipresente, misma lógica que se pensó para la milla final de la carrera por La Moneda, semanas para las que la exministra del Trabajo asumirá un mayor control de las vocerías, en desmedro de su equipo encargado de las alocuciones.

Además de las características biográficas que se han buscado realzar en esta parte de la campaña -en ese sentido el martes lanzó su libro donde repasa su vida, “Jeannette”-, la franja también se concentrará en las propuestas que ha trabajado su comando, apartado que fue encabezado por la abogada Camila Miranda (FA).

El contenido que liberó el comando iba a ser expuesto ante los presidentes de los partidos durante la mañana de este miércoles. Sin embargo, los jefes de las colectividades no pudieron llegar al lugar, pues a esa misma hora asumieron el compromiso de marcar presencia en La Moneda para participar de la promulgación de la ley que crea el registro de desaparición forzada.

En ese contexto, el comando determinó invitar para el viernes a los partidos políticos del oficialismo al comando en Londres 76, para que allí vean juntos la primera pieza de la franja.

FA releva a Sánchez y Jara se toma las parlamentarias

Desde la tarde de este viernes también se comenzarán a emitir las franjas parlamentarias para las elecciones de noviembre.

En el oficialismo se decidió que cada una de las colectividades administre como quiera el contenido de los 6:30 minutos que tienen asignados. Quien más tiempo tendrá será el FA, con 1:42 minutos.

En este contexto, el partido que lidera Constanza Martínez optó para este primer capítulo realzar uno de sus mayores liderazgos que competirá en los comicios: la excandidata presidencial Beatriz Sánchez.

La otrora embajadora de Chile en México es una de las principales apuestas de la tienda en la que milita el Presidente Gabriel Boric. Ella competirá por la senatorial en la Región del Maule, zona donde hoy el único representante que se mantiene activo dentro de la tienda es Roberto Celedón, quien, a su vez, competirá por mantener su cupo en la Cámara de Diputados.

Se trata de una arena nueva para el FA, que en el Senado solo cuenta con un representante, el parlamentario Juan Ignacio Latorre, quien para noviembre competirá por un cupo en la Cámara de Diputados, pues su escaño será defendido por Diego Ibáñez.

La inclusión de Sánchez no pasa solo por una decisión estratégica electoral. La candidata es considerada en la tienda de Esmeralda como un “emblema” de la colectividad, al recordar su contienda electoral en las presidenciales de 2017, donde quedó en un sorpresivo tercer lugar con un no menor 20% de los sufragios (a dos puntos de pasar al balotaje con Sebastián Piñera).

Ella, dicen, representa la historia del FA, lo que se buscará contar en el episodio mediante el repaso de la historia de la tienda y algunos logros del sector, y lo que quieren mostrar en la campaña.

En los próximos episodios del FA se incluirá la figura de Jeannette Jara. La jugada obedece a una apuesta segura: intentar capitalizar la figura de la candidata presidencial.

Eso se verá en los primeros episodios de la franja parlamentaria del Partido Comunista, que tendrá 1:27 minutos, y el Partido Socialista, con 1:04 de tiempo.

Dentro de la pieza de los socialistas no solo tendrá un rol protagónico la abanderada presidencial, sino que también la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic. La timonel del PS es una de las apuestas priorizadas de la tienda de París 873 para las parlamentarias, lo que ha quedado demostrado mediante los aportes económicos del partido para las campañas.

Por el lado del PC, en tanto, además de incluir a Jara en su franja, hará un homenaje al expresidente Salvador Allende. La idea es vincularse a la figura del exlíder de la Unidad Popular.

El resto del tiempo de la franja parlamentaria oficialista se divide en: 49 segundos para la Democracia Cristiana, 45 para el PPD, 20 para el Partido Radical y 18 para el Partido Liberal.

De ellos, el PL es el único que ha cerrado la puerta a incluir a Jara en su franja, acusando un tema práctico de escasez de tiempo. El PPD, sin embargo, tampoco ha grabado sus piezas, hasta ahora, con la exministra del Trabajo.