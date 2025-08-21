FREVS tras remoción de Valenzuela de Agricultura: “Seguiremos colaborando lealmente al gobierno, con o sin cargos en el gabinete”

La directiva nacional de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), en conjunto con las directivas regionales de la tienda, se refirió la noche de este miércoles a la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura, y aseguraron que el partido seguirá colaborando “lealmente” con el gobierno del Presidente Gabriel Boric, “con o sin cargos en el gabinete”.

Cabe recordar que, durante la jornada, el mandatario solicitó la renuncia de Valenzuela como titular de la cartera, la que se concretó en horas de la tarde. Tras esto, nombró en su reemplazo, de manera subrogante, al subsecretario Alan Espinoza.

Aunque el Ejercutivo no especificó las razones de la salida de Valenzuela, se conoció, en primera instancia, que el mandatario le habría pedido su dimisión, producto del quiebre que generó la FREVS en las negociaciones parlamentarias del oficialismo para tener una lista única. Esto, tras la decisión del partido de formar una segunda lista junto a Acción Humanista (AH).

Mediante un comunicado, desde la tienda reconocieron al ahora exministro por “el excelente trabajo que hizo durante toda la vigencia del gobierno en la cartera de Agricultura” y destacaron que “su incansable trabajo por sentar a todos en una misma mesa de colaboración fue un aporte sustantivo al país”.

Tras agradecer al Presidente Boric por haber sumado a Esteban Valenzuela a su gobierno, desde la tienda indicaron que “los regionalistas verdes seguiremos colaborando lealmente al gobierno como lo hemos hecho hasta ahora, con o sin cargos en el gabinete”.

“Solo nos mueve el interés de Chile y los chilenos, con especial énfasis en los desafíos urgentes del cambio climático, la defensa de los territorios, los temas verdes y la descentralización”, relevaron en el documento, firmado por la directiva encabezada por Flavia Torrealba.

Contribución a campañas

Finalmente, desde la FREVS indicaron que solicitarán a Valenzuela que, “con la generosidad que le caracteriza”, contribuya a tanto a la campaña de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, como a la campaña parlamentaria del partido.

“Su experiencia y capacidad nos ayudará, ahora al no estar en el gabinete, con más libertad a un gran triunfo parlamentario regionalista verde en noviembre”, cerraron.