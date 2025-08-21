SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

FREVS tras remoción de Valenzuela de Agricultura: “Seguiremos colaborando lealmente al gobierno, con o sin cargos en el gabinete”

Aunque el Ejecutivo no especificó las razones de su salida, se conoció que el Presidente Boric le habría pedido dejar el cargo, producto del quiebre que generó la FREVS en las negociaciones parlamentarias del oficialismo para tener una lista única.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La directiva nacional de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), en conjunto con las directivas regionales de la tienda, se refirió la noche de este miércoles a la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura, y aseguraron que el partido seguirá colaborando “lealmente” con el gobierno del Presidente Gabriel Boric, “con o sin cargos en el gabinete”.

Cabe recordar que, durante la jornada, el mandatario solicitó la renuncia de Valenzuela como titular de la cartera, la que se concretó en horas de la tarde. Tras esto, nombró en su reemplazo, de manera subrogante, al subsecretario Alan Espinoza.

Aunque el Ejercutivo no especificó las razones de la salida de Valenzuela, se conoció, en primera instancia, que el mandatario le habría pedido su dimisión, producto del quiebre que generó la FREVS en las negociaciones parlamentarias del oficialismo para tener una lista única. Esto, tras la decisión del partido de formar una segunda lista junto a Acción Humanista (AH).

Mediante un comunicado, desde la tienda reconocieron al ahora exministro por “el excelente trabajo que hizo durante toda la vigencia del gobierno en la cartera de Agricultura” y destacaron que “su incansable trabajo por sentar a todos en una misma mesa de colaboración fue un aporte sustantivo al país”.

Tras agradecer al Presidente Boric por haber sumado a Esteban Valenzuela a su gobierno, desde la tienda indicaron que “los regionalistas verdes seguiremos colaborando lealmente al gobierno como lo hemos hecho hasta ahora, con o sin cargos en el gabinete”.

“Solo nos mueve el interés de Chile y los chilenos, con especial énfasis en los desafíos urgentes del cambio climático, la defensa de los territorios, los temas verdes y la descentralización”, relevaron en el documento, firmado por la directiva encabezada por Flavia Torrealba.

Contribución a campañas

Finalmente, desde la FREVS indicaron que solicitarán a Valenzuela que, “con la generosidad que le caracteriza”, contribuya a tanto a la campaña de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, como a la campaña parlamentaria del partido.

“Su experiencia y capacidad nos ayudará, ahora al no estar en el gabinete, con más libertad a un gran triunfo parlamentario regionalista verde en noviembre”, cerraron.

Más sobre:GobiernoFREVSEsteban ValenzuelaministroAgricultura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Denuncian a Javier Milei por corrupción en compra de medicamentos

EE.UU. reducirá un 40% la plantilla de Inteligencia Nacional para finales de 2025

Femicida que escapó a Chile es entregado por la PDI a la policía argentina

Policía brasileña denuncia a Bolsonaro y su hijo por “coacción” al Supremo

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

5.
Boric pide renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela

Boric pide renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes
Chile

Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

FREVS tras remoción de Valenzuela de Agricultura: “Seguiremos colaborando lealmente al gobierno, con o sin cargos en el gabinete”

Femicida que escapó a Chile es entregado por la PDI a la policía argentina

Asesor económico de Kast compromete austeridad fiscal “estricta” y no hacer cambios a leyes laborales vigentes
Negocios

Asesor económico de Kast compromete austeridad fiscal “estricta” y no hacer cambios a leyes laborales vigentes

Confianza empresarial del comercio se mantiene en terreno pesimista y Kast lidera en percepción positiva de candidatos

Caso Sartor: abogados de los aportantes se reúnen con CMF tras anuncio de liquidación de fondos

Las nuevas consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya tienen fecha de salida (y llegada a Chile)
Tendencias

Las nuevas consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya tienen fecha de salida (y llegada a Chile)

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Decisión extrema: Conmebol decide la cancelación definitiva del partido entre Independiente y la U
El Deportivo

Decisión extrema: Conmebol decide la cancelación definitiva del partido entre Independiente y la U

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Dua Lipa revela fotos inéditas de su paso por Santiago y avisa: “No puedo esperar a volver”

Denuncian a Javier Milei por corrupción en compra de medicamentos
Mundo

Denuncian a Javier Milei por corrupción en compra de medicamentos

EE.UU. reducirá un 40% la plantilla de Inteligencia Nacional para finales de 2025

Policía brasileña denuncia a Bolsonaro y su hijo por “coacción” al Supremo

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro