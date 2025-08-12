Se cae lista única: FRVS notifica al oficialismo que no se sumarán al pacto parlamentario

Cerca de las 16.00 horas de esta tarde Jaime Mulet, el líder de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), llegó hasta la sede del Partido Socialista (PS) con una idea clara en mente: notificar a las demás colectividades de la alianza de gobierno -y a la Democracia Cristiana (DC)- que no serán parte de la lista única que pretendían conformar.

El pacto unitario fue un encargo que explícitamente hizo el Presidente Gabriel Boric, así como también la candidata presidencial Jeannette Jara, a la alianza, con la idea de tener mayoría en el Congreso en el próximo período legislativo.

Sin embargo, los llamados no fueron suficientes. Mulet y la directiva de la FRVS tomaron la decisión de restarse al ver que los partidos más grandes del sector -en particular, el Frente Amplio, el PC, el PS y el PPD- no cedían en sus aspiraciones parlamentarias.

Hasta ayer el partido de Mulet pedía 16 cupos de los 183 disponibles a nivel nacional en el caso de la elección de diputados. En el resto del oficialismo diagnosticaron que era un exceso, pues hoy la colectividad tiene dos parlamentarios en la Cámara: Mulet y Hernán Palma, quien ingresó hace unos meses a la FRVS.

Hasta el cierre de esta edición los demás partidos oficialistas -y la DC- continuaban la negociación.