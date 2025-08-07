“Fue muy doloroso”: Montes presenta cuenta pública recordando “vientos en contra” como caso Convenios

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, realizó la Cuenta Pública de la cartera que preside, en donde entregó los detalles de la gestión 2024 a 2025 y recordó los “vientos en contra” como el fin de la pandemia, el caso Convenios y las diversas reconstrucciones que han enfrentado como gobierno.

El secretario de Estado concurrió hasta la comuna de Talcahuano para presentar los datos. En su discurso, indicó que “hemos tenido vientos en contra, porque todos podríamos reducir lo que el viento va a dar a favor. Hay harto viento en contra de distintos tipos ”.

“Nosotros llegamos con la pandemia, a fines de la pandemia, con una gran cantidad de obras paralizadas por falta de insumos, por falta de crédito, por distintas cosas” detalló el ministro.

En esa misma línea, expresó que “ otro viento en contra que fue muy doloroso fue el caso Convenios, que de repente aparece en Antofagasta un grupo de personas que había hecho ciertas cosas para tener más poder, para influir más en las cosas”.

“Esto genera un desánimo, una crisis, un juicio, y esto afecta todo lo que tiene que ver el trabajo de un campamento. Y esto fue muy duro y limitó las capacidades, y todavía sigue limitando a pesar de que ya vamos avanzando ”, añadió.

Asimismo, Montes indicó que si bien no es la primera vez que pasa, afirmó que “este caso marcó muy fuertemente por lo que se estaba viviendo”.

Por otro lado, el ministro admitió que “en materia de la construcción, son difíciles las reconstrucciones”. En este punto, especificó que este gobierno recibió 25 procesos del gobierno anterior en 13 regiones del país, de los cuales tienen pendiente 981 viviendas.

“Más de lo de arrastre anterior, eran 25. ¿Cuántos eventos posteriores hemos tenido? 18, que han afectado 10 regiones. ¿Cuántas soluciones han construido para estos 18 eventos? 6.112. ¿Cuántas tenemos pendientes? 7.625 ″, apuntó el ministro.

“Déficit habitacional”

Respecto a la situación de vivienda en Chile, el ministro admitió que el país tiene “un déficit habitacional que nos avergüenza” . Dentro de eso, aseguró que han procurado “responder en estos años, por lo menos en una parte de lo que era necesario”.

“Es una realidad que contrasta con el crecimiento y el progreso de Chile”, aseveró el ministro, añadiendo que “un país que ha llegado a los 30 mil dólares per cápita. Esto es inimaginable para muchos. Nosotros teníamos 5 mil dólares per cápita no hace mucho tiempo. Hoy día tenemos 30 mil dólares per cápita, a pesar de todos los problemas de crecimiento que tenemos”.

“Se ha ido enfrentando el déficit habitacional, como vamos a ver en esta cuenta, pero debemos avanzar muchísimo más. Necesitamos, y quiero decirle esto a todos, a mí me gusta mucho que haya acá representantes de distintos sectores políticos, particularmente los que no son parte de este gobierno, porque esto requiere mucha pluralidad, mucha capacidad de entendernos entre todos. Necesitamos un acuerdo nacional que permita impulsar la vivienda” agregó el ministro.